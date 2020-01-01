Heurist (HEU) tokenomika

Heurist (HEU) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Heurist (HEU) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Heurist (HEU) informácie

Heurist is a decentralized AI-as-a-Service cloud. We aggregate compute resources from individual GPU owners and data centers to provide serverless AI services. Heurist's API-first infrastructure eliminates the need for developers to manage GPU machines, enabling cost-efficient, censorship-free AI integration with APIs.

Oficiálna webová stránka:
https://www.heurist.ai/
Biela kniha:
https://github.com/heurist-network/whitepaper/blob/main/Heurist_Whitepaper.pdf
Prieskumník blokov:
https://basescan.org/address/0xEF22cb48B8483dF6152e1423b19dF5553BbD818b

Heurist (HEU) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Heurist (HEU) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.91M
Celková ponuka:
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 110.49M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 17.30M
Historické maximum:
$ 0.46605
Historické minimum:
--
Aktuálna cena:
$ 0.0173
Heurist (HEU) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Heurist (HEU) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet HEU tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu HEU tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili HEU tokenomiku, preskúmajte cenu HEU tokenu naživo!

Ako kúpiť HEU

Máte záujem pridať Heurist (HEU) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu HEU vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Heurist (HEU) história cien

Analýza histórie cien HEU pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

HEU cenová predikcia

Chcete vedieť, kam HEU asi smeruje? Naša HEU stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.