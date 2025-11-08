Aktuálna dnešná cena Hemi je 0.03696USD. Trhová kapitalizácia HEMI je 36,128,400USD. Sledujte aktualizácie cien HEMI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Hemi je 0.03696USD. Trhová kapitalizácia HEMI je 36,128,400USD. Sledujte aktualizácie cien HEMI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Hemi (HEMI) je $ 0.03696, s 6.35% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny HEMI na USD konverzný kurz je $ 0.03696 za HEMI.
Hemi sa v súčasnosti radí na #638 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 36.13M, pričom počet coinov v obehu je 977.50M HEMI. Počas posledných 24 hodín sa HEMIobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0322 (low) do $ 0.03717 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.19259179461442666, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.015350458365510373.
V krátkodobom vývoji sa HEMI zmenilo o +0.40% za poslednú hodinu a o -12.92% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 190.74K.
Hemi (HEMI) informácie o trhu
No.638
$ 36.13M
$ 190.74K
$ 369.60M
977.50M
10,000,000,000
10,000,000,000
9.77%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia Hemi je $ 36.13M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 190.74K. Počet coinov v obehu HEMI je 977.50M, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 369.60M.
História cien Hemi v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0322
24 hod Low
$ 0.03717
24 hod High
$ 0.0322
$ 0.03717
$ 0.19259179461442666
$ 0.015350458365510373
+0.40%
+6.35%
-12.92%
-12.92%
Hemi (HEMI) história cien USD
Sledujte zmeny cien Hemi za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0021997
+6.35%
30 dní
$ -0.06645
-64.26%
60 dní
$ -0.00014
-0.38%
90 dní
$ +0.03196
+639.20%
Hemi dnešná zmena ceny
Dnes HEMI zaznamenal zmenu o $ +0.0021997 (+6.35%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Hemi zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.06645 (-64.26%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Hemi zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal HEMI zmenu o $ -0.00014 (-0.38%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Hemi zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.03196 (+639.20%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Hemi (HEMI)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Hemi, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Hemi?
Several key factors influence Hemi (HEMI) cryptocurrency prices:
Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price dynamics.
Technology Updates: Protocol improvements, network upgrades, and development milestones can drive price movements.
Adoption: Real-world use cases, partnerships, and integration with other platforms influence demand.
Regulatory News: Government policies and crypto regulations impact investor sentiment and trading activity.
Bitcoin Correlation: Like most altcoins, HEMI often follows Bitcoin's price trends.
Competition: Performance relative to similar blockchain projects affects market positioning.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Hemi?
People want to know Hemi (HEMI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and make profitable moves in the crypto market.
Cenové predikcie pre Hemi
Cenová predikcia Hemi (HEMI) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena HEMI v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Hemi (HEMI) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Hemi mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Hemi v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku HEMI cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Hemi Cenové predikcie.
O Hemi
HEMI is a digital asset that operates within the blockchain ecosystem. It is designed to facilitate transactions and interactions within a decentralized network, with a particular focus on enhancing the efficiency and security of these processes. HEMI employs a consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of the network, ensuring a reliable and trustworthy environment for users. The asset's primary use is as a medium of exchange within its network, but it also plays a role in governance, allowing holders to participate in decision-making processes. The supply and issuance model of HEMI is designed to maintain a balance between demand and supply, contributing to the stability of the asset.
Ako nakupovať a investovať Hemi
Ste pripravení začať s Hemi? Nákup HEMI na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Hemi. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Hemi (HEMI) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 977.50M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Hemi sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Hemi
Vlastníctvo Hemi vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Hemi (HEMI)
Powered by Bitcoin and Ethereum, Hemi is a modular network for superior scaling, security, and interoperability. While other projects approach Bitcoin and Ethereum as ecosystem silos, limiting the potential of both, Hemi views them as components of a single supernetwork. This unlocks new levels of programmability, portability, and potential for Bitcoin DeFi and so much more. Hemi was co-founded by Jeff Garzik (former Bitcoin core developer) and Max Sanchez (inventor of the Proof-of-Proof consensus protocol), and is surrounded by a team of renowned blockchain engineers, strategic partners and investors.
Hemi Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Hemi zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Hemi rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Hemi podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíHemi?
Dnešná cena Hemi je $ 0.03696. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Hemi stále dobrou investíciou?
Hemi zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do HEMI, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Hemi?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Hemi v hodnote $ 190.74K.
Aká je aktuálna cena Hemi?
Živá cena HEMI sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Hemi vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena HEMI, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Hemi?
Cenu HEMI ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,288.58
+2.46%
ETH
3,448.77
+4.58%
SOL
164.1
+5.59%
COAI
1.2008
+9.89%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre HEMI na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár HEMI/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Hemi pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Hemi v tomto roku?
Cena Hemi by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Hemi (HEMI).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:41:49 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.