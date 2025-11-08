BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Hana je 0.02953USD. Trhová kapitalizácia HANA je --USD. Sledujte aktualizácie cien HANA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Hana Logo

Hana kurz (HANA)

1 HANA na USD aktuálnu cenu:

+7.14%1D
USD
Hana (HANA) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:41:42 (UTC+8)

Dnešná cena Hana

Aktuálna dnešná cena Hana (HANA) je $ 0.02953, s 7.14% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny HANA na USD konverzný kurz je $ 0.02953 za HANA.

Hana sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- HANA. Počas posledných 24 hodín sa HANAobchodovalo v rozmedzí od $ 0.02582 (low) do $ 0.03369 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa HANA zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o -12.77% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 844.30K.

Hana (HANA) informácie o trhu

$ 844.30K
$ 29.53M
1,000,000,000
BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Hana je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 844.30K. Počet coinov v obehu HANA je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 29.53M.

História cien Hana v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
24 hod High

0.00%

+7.14%

-12.77%

-12.77%

Hana (HANA) história cien USD

Sledujte zmeny cien Hana za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0019679+7.14%
30 dní$ -0.04194-58.69%
60 dní$ +0.00953+47.65%
90 dní$ +0.00953+47.65%
Hana dnešná zmena ceny

Dnes HANA zaznamenal zmenu o $ +0.0019679 (+7.14%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Hana zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.04194 (-58.69%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Hana zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal HANA zmenu o $ +0.00953 (+47.65%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Hana zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.00953 (+47.65%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Hana (HANA)?

Pozrite si Hanastránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Hana

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Hana, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Hana?

HANA cryptocurrency prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact HANA's value.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price movements.

Technology Updates: Platform developments, partnerships, and ecosystem improvements can drive price changes.

Regulatory News: Government policies and legal developments in crypto markets influence investor decisions.

Competition: Performance of similar projects and market positioning affects HANA's competitiveness.

Trading Activity: Exchange listings, liquidity levels, and institutional adoption impact accessibility and price stability.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Hana?

People want to know Hana (HANA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, calculating profits/losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps investors manage risk.

Cenové predikcie pre Hana

Cenová predikcia Hana (HANA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena HANA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Hana (HANA) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Hana mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Hana v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku HANA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Hana Cenové predikcie.

O Hana

HANA (HANA) is a cryptocurrency that operates on a decentralized platform. The primary purpose of HANA is to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and anonymity. It employs a proof-of-stake (PoS) consensus mechanism, which is energy-efficient and encourages holding of the coin. HANA's issuance model is designed to gradually decrease the block reward, thereby controlling the supply of the coins over time. The asset is typically used within its own ecosystem for transactions and as a stake in the network's governance. As a privacy-centric coin, HANA aims to provide users with control over their financial information while maintaining the transparency and security of blockchain technology.

Ako nakupovať a investovať Hana

Ste pripravení začať s Hana? Nákup HANA na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Hana. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Hana (HANA) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Hana sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Hana (HANA)

Čo môžete urobiť s Hana

Čo je Hana (HANA)

Hana is Hyper-casual Finance, livestreaming, casual earning, and seamless onboarding that replace CEXs as the dominant crypto gateway.

Hana Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Hana zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Hana webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Hana

Akú hodnotu bude mať 1 Hana v roku 2030?
Ak by hodnota Hana rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Hana podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:41:42 (UTC+8)

Hana (HANA) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

