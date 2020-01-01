Haedal Protocol (HAEDAL) tokenomika

Haedal Protocol (HAEDAL) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Haedal Protocol (HAEDAL) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Haedal Protocol (HAEDAL) informácie

Haedal is the ultimate place for users to stake and earn on Sui, building the prime liquid staking protocol powered by Hae3 products that extract revenue from Sui's trading flow to fuel the entire LST ecosystem.

Oficiálna webová stránka:
https://www.haedal.xyz/
Biela kniha:
https://haedal-protocol.gitbook.io/haedal-protocol-docs
Prieskumník blokov:
https://suivision.xyz/coin/0x3a304c7feba2d819ea57c3542d68439ca2c386ba02159c740f7b406e592c62ea::haedal::HAEDAL

Haedal Protocol (HAEDAL) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Haedal Protocol (HAEDAL) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 31.11M
$ 31.11M$ 31.11M
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 238.75M
$ 238.75M$ 238.75M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 130.32M
$ 130.32M$ 130.32M
Historické maximum:
$ 0.7
$ 0.7$ 0.7
Historické minimum:
$ 0.08154305381497716
$ 0.08154305381497716$ 0.08154305381497716
Aktuálna cena:
$ 0.13032
$ 0.13032$ 0.13032

Haedal Protocol (HAEDAL) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Haedal Protocol (HAEDAL) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet HAEDAL tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu HAEDAL tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili HAEDAL tokenomiku, preskúmajte cenu HAEDAL tokenu naživo!

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.