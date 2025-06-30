H História cien
Časové obdobie: 2025-06-30 ~ 2025-09-30
- Denne
- Týždenne
- Mesačne
|Dátum
|Open
|Vysoká
|Low
|Zatvoriť
|Objem
O H cenovej histórii
H monitorovanie cenovej histórie je základným nástrojom pre investorov do kryptomien, ktorý im umožňuje jednoducho sledovať výkonnosť svojich investícií. Táto funkcia ponúka komplexný pohľad na H cenové pohyby v priebehu času, vrátane otváracej hodnoty, maximálnej a záverečnej ceny, ako aj objemu obchodov. Okrem toho poskytuje rýchly pohľad na denné percentuálne zmeny a zvýrazňuje dni s výraznými cenovými výkyvmi. Je pozoruhodné, že H dosiahlo najvyššiu hodnotu dňa -, pričom sa vyšplhalo na ohromujúcu hodnotu 0 USD. Tieto uvedené informácie o cene pochádzajú výlučne z histórie obchodovania MEXC, čo zaručuje spoľahlivosť a presnosť. Naše historické H údaje o cenách sú dostupné v rôznych intervaloch: 1 deň, 1 týždeň a 1 mesiac zahŕňajúce metriky open, high, low, close a objemu. Tieto údaje sú starostlivo testované na konzistenciu, úplnosť a presnosť, vďaka čomu sú ideálne na obchodné simulácie a spätné testovanie. Tieto súbory údajov sú dostupné na bezplatné stiahnutie a aktualizujú sa v reálnom čase, čo predstavuje cenný zdroj pre investorov.
H Žiadosti historických údajov v obchodovaní
HHistorické údaje hrajú kľúčovú úlohu v obchodných stratégiách. Takto sa využívajú:
1. Technická analýza: Obchodníci využívajú historické údaje H na identifikáciu trhových trendov a vzorov. Pomocou nástrojov, ako sú grafy a vizuálne pomôcky, rozlišujú vzory, ktoré im pomôžu pri rozhodovaní o vstupe na trh a výstupe z neho. Efektívny prístup zahŕňa ukladanie historických údajov H do GridDB a ich analýzu pomocou Pythonu pomocou knižníc ako Matplotlib na vizualizáciu a Pandas, Numpy a Scipy na analýzu údajov.
2. Cenová predikcia: Historické údaje sú kľúčové pri predikcii H cenových pohybov. Skúmaním minulých trhových trendov môžu obchodníci rozpoznať vzorce a predpovedať budúce správanie na trhu. Podrobné historické údaje H spoločnosti MEXC, ktoré minútu po minúte poskytujú informácie o otvorených, vysokých, nízkych a uzavretých cenách, sú kľúčové pre vývoj a trénovanie prediktívnych modelov, čím pomáhajú pri informovaných obchodných rozhodnutiach.
3. Rizikové riadenie: Prístup k historickým údajom umožňuje obchodníkom vyhodnotiť riziká spojené s H investíciami. Pomáha pochopiť volatilitu H, čo vedie k informovanejším investičným rozhodnutiam.
4. Správa portfólia: Historické údaje pomáhajú pri sledovaní výkonnosti investícií v čase. To umožňuje obchodníkom identifikovať aktíva, ktoré nefungujú dobre, a upraviť svoje portfóliá tak, aby optimalizovali výnosy.
5. Tréning obchodných robotov: H Historické údaje o trhu kryptomeny OHLC (open, high, low, close) je možné stiahnuť na školenie H obchodných robotov s cieľom dosiahnuť vyššiu výkonnosť trhu.
Tieto nástroje a zdroje umožňujú obchodníkom ponoriť sa hlboko do historických údajov H a poskytujú cenné poznatky a potenciál na zlepšenie ich obchodných stratégií.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tento obsah je poskytovaný len na informačné účely, nepredstavuje ponuku ani žiadosť o ponuku, ani odporúčanie od MEXC na nákup, predaj alebo držanie akéhokoľvek cenného papiera, finančného produktu alebo nástroja uvedeného v obsahu a nepredstavuje investičné poradenstvo, finančné poradenstvo, poradenstvo v oblasti obchodovania ani žiadny iný druh poradenstva. Prezentované údaje môžu odrážať ceny aktív obchodované na burze MEXC, ako aj na iných burzách kryptomien a na platformách trhových údajov. MEXC si môže účtovať poplatky za spracovanie transakcií s kryptomenami, ktoré sa nemusia prejaviť v zobrazených cenách konverzie. MEXC nezodpovedá za žiadne chyby alebo oneskorenia v obsahu, ani za žiadne kroky podniknuté na základe akéhokoľvek obsahu.
H aktuálna cena
H sa v súčasnosti obchoduje na úrovni undefined USD. Má trhovú kapitalizáciu 0.00 USD a 24-hodinový objem obchodovania 0.00 USD. Viac H údajov nájdete na stránke s aktuálnymi cenami MEXC.
Používatelia môžu na základe H živých cenových štatistík analyzovať aktuálne trhové trendy a predpovedať krátkodobé aj dlhodobé pohyby cien. Vďaka údajom v reálnom čase, ktoré máte na dosah ruky, môžete prijímať informované rozhodnutia a získať prehľad o potenciálnych budúcich cenových predikciách pre H.