Aktuálna dnešná cena Game X je 0.0012458USD. Trhová kapitalizácia GXT je --USD. Sledujte aktualizácie cien GXT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Game X kurz (GXT)

1 GXT na USD aktuálnu cenu:

$0.0012458
$0.0012458
+2.42%1D
Game X (GXT) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:41:35 (UTC+8)

Dnešná cena Game X

Aktuálna dnešná cena Game X (GXT) je $ 0.0012458, s 2.42% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny GXT na USD konverzný kurz je $ 0.0012458 za GXT.

Game X sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- GXT. Počas posledných 24 hodín sa GXTobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0011981 (low) do $ 0.0012458 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa GXT zmenilo o +0.67% za poslednú hodinu a o -6.09% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 256.27K.

Game X (GXT) informácie o trhu

$ 256.27K
$ 256.27K

$ 261.62M
$ 261.62M

210,000,000,000
210,000,000,000

SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia Game X je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 256.27K. Počet coinov v obehu GXT je --, pričom celková zásoba je 210000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 261.62M.

História cien Game X v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0011981
$ 0.0011981
24 hod Low
$ 0.0012458
$ 0.0012458
24 hod High

$ 0.0011981
$ 0.0011981

$ 0.0012458
$ 0.0012458

+0.67%

+2.42%

-6.09%

-6.09%

Game X (GXT) história cien USD

Sledujte zmeny cien Game X za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.000029436+2.42%
30 dní$ -0.000733-37.05%
60 dní$ -0.0004546-26.74%
90 dní$ +0.0010558+555.68%
Game X dnešná zmena ceny

Dnes GXT zaznamenal zmenu o $ +0.000029436 (+2.42%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Game X zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.000733 (-37.05%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Game X zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal GXT zmenu o $ -0.0004546 (-26.74%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Game X zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.0010558 (+555.68%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Game X (GXT)?

Pozrite si Game Xstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Game X

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Game X, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Game X?

Several key factors influence Game X (GXT) token prices:

1. Gaming ecosystem adoption - User growth and engagement within Game X platform directly impacts demand
2. Token utility - In-game purchases, staking rewards, and governance functions drive usage
3. Market sentiment - Overall crypto market trends and gaming token sector performance
4. Partnership announcements - Collaborations with other gaming projects or platforms
5. Development milestones - Game updates, new features, and roadmap progress
6. Trading volume - Liquidity levels on exchanges affect price stability
7. Tokenomics - Supply mechanics, burn events, and reward distributions
8. Competition - Performance relative to other gaming cryptocurrencies

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Game X?

People want to know Game X (GXT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and timing market entries or exits. Real-time pricing helps investors assess profit/loss, determine buying opportunities during dips, and evaluate overall investment performance in the gaming crypto sector.

Cenové predikcie pre Game X

Cenová predikcia Game X (GXT) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena GXT v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Game X (GXT) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Game X mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Game X v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku GXT cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Game X Cenové predikcie.

O Game X

Global Xchange Token (GXT) is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is designed to serve as the primary medium of exchange within the Global Xchange ecosystem, a digital platform that aims to provide a wide range of financial services including payment, remittance, and investment. GXT uses the proof-of-stake consensus mechanism, which enables holders to participate in network governance and earn rewards. The token's issuance model is based on a fixed supply, with a portion of tokens allocated for rewards and incentives to encourage user participation and ecosystem growth. GXT's primary use case is to facilitate transactions within the Global Xchange platform, thereby promoting a seamless and efficient financial ecosystem.

Ako nakupovať a investovať Game X

Ste pripravení začať s Game X? Nákup GXT na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Game X. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Game X (GXT) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Game X sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Game X (GXT)

Čo môžete urobiť s Game X

Vlastníctvo Game X vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Game X (GXT) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Game X (GXT)

GameX's proprietary token used within its Web3 gaming ecosystem.

Game X Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Game X zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna Game X webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Game X

Akú hodnotu bude mať 1 Game X v roku 2030?
Ak by hodnota Game X rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Game X podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:41:35 (UTC+8)

Game X (GXT) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Game X

GXT USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície GXT s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s GXT USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Game X (GXT) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Game X a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
GXT/USDT
$0.0012458
$0.0012458
+2.44%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$22.24

$0.00007055

$0.009746

$0.20491

$0.000010200

$0.02432

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

GXT-na-USD kalkulačka

Suma

GXT
GXT
USD
USD

1 GXT = 0.0012458 USD