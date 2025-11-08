BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena GoChapaa je 0,00003377USD. Trhová kapitalizácia GXP je --USD. Sledujte aktualizácie cien GXP v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena GoChapaa je 0,00003377USD. Trhová kapitalizácia GXP je --USD. Sledujte aktualizácie cien GXP v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o GXP

GXP informácie o cene

Čo je GXP

GXP oficiálna webová stránka

GXP tokenomika

GXP predpoveď cien

GXP história

GXP Sprievodca nákupom

GXP-na-fiat prevodník mien

GXP spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

GoChapaa Logo

GoChapaa kurz (GXP)

1 GXP na USD aktuálnu cenu:

$0,00003377
$0,00003377$0,00003377
-6,16%1D
USD
GoChapaa (GXP) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:41:27 (UTC+8)

Dnešná cena GoChapaa

Aktuálna dnešná cena GoChapaa (GXP) je $ 0,00003377, s 6,16% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny GXP na USD konverzný kurz je $ 0,00003377 za GXP.

GoChapaa sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- GXP. Počas posledných 24 hodín sa GXPobchodovalo v rozmedzí od $ 0,00003319 (low) do $ 0,00004104 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa GXP zmenilo o -11,42% za poslednú hodinu a o -31,77% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 15,81K.

GoChapaa (GXP) informácie o trhu

--
----

$ 15,81K
$ 15,81K$ 15,81K

$ 70,92K
$ 70,92K$ 70,92K

--
----

2 100 000 000
2 100 000 000 2 100 000 000

BASE

Aktuálna trhová kapitalizácia GoChapaa je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 15,81K. Počet coinov v obehu GXP je --, pričom celková zásoba je 2100000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 70,92K.

História cien GoChapaa v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0,00003319
$ 0,00003319$ 0,00003319
24 hod Low
$ 0,00004104
$ 0,00004104$ 0,00004104
24 hod High

$ 0,00003319
$ 0,00003319$ 0,00003319

$ 0,00004104
$ 0,00004104$ 0,00004104

--
----

--
----

-11,42%

-6,16%

-31,77%

-31,77%

GoChapaa (GXP) história cien USD

Sledujte zmeny cien GoChapaa za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0,0000022168-6,16%
30 dní$ -0,00038983-92,03%
60 dní$ -0,00896623-99,63%
90 dní$ -0,00896623-99,63%
GoChapaa dnešná zmena ceny

Dnes GXP zaznamenal zmenu o $ -0,0000022168 (-6,16%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

GoChapaa zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0,00038983 (-92,03%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

GoChapaa zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal GXP zmenu o $ -0,00896623 (-99,63%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

GoChapaa zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0,00896623 (-99,63%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby GoChapaa (GXP)?

Pozrite si GoChapaastránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre GoChapaa

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby GoChapaa, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny GoChapaa?

GoChapaa (GXP) prices are influenced by several key factors:

Supply and demand dynamics drive core price movements. Market sentiment and investor confidence significantly impact trading volume and price volatility. Adoption rates and real-world utility of the GXP token affect long-term value.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu GoChapaa?

People want to know GoChapaa (GXP) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and assessing market trends. Real-time pricing helps investors manage risk and capitalize on volatility in the cryptocurrency market.

Cenové predikcie pre GoChapaa

Cenová predikcia GoChapaa (GXP) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena GXP v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0,00%.
Cenová predikcia GoChapaa (GXP) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena GoChapaa mohla potenciálne vzrásť o 0,00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne GoChapaa v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku GXP cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na GoChapaa Cenové predikcie.

O GoChapaa

GXP is a cryptocurrency asset that operates on a blockchain network. It is designed to facilitate transactions and store value digitally, leveraging the principles of cryptography to ensure secure and efficient operations. The asset utilizes a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and scalability. GXP's supply and issuance model is predetermined, with a fixed total supply, providing a level of predictability for its users. The asset is typically used within its native ecosystem for various transactions, including but not limited to, payments, rewards, and fees. GXP's role in the broader cryptocurrency market is to provide a secure, scalable, and efficient medium of exchange and store of value.

Ako nakupovať a investovať GoChapaa

Ste pripravení začať s GoChapaa? Nákup GXP na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom GoChapaa. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu GoChapaa (GXP) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a GoChapaa sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť GoChapaa (GXP)

Čo môžete urobiť s GoChapaa

Vlastníctvo GoChapaa vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup GoChapaa (GXP) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je GoChapaa (GXP)

The GoChapaa Coin ($GC) is a utility token powering the GoChapaa exchange, designed to enable seamless cross-border payments, instant payouts, zero-fee local transactions, and competitive interest earnings—driving the future of finance in Africa through AI and blockchain innovation.

GoChapaa Zdroj

Pre hlbšie pochopenie GoChapaa zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna GoChapaa webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o GoChapaa

Akú hodnotu bude mať 1 GoChapaa v roku 2030?
Ak by hodnota GoChapaa rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do GoChapaa podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:41:27 (UTC+8)

GoChapaa (GXP) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o GoChapaa

GXP USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície GXP s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s GXP USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s GoChapaa (GXP) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem GoChapaa a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
GXP/USDT
$0,00003377
$0,00003377$0,00003377
-6,16%
0,00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

CC

CC

CC

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

SN51

SN51

SN51

$22,24
$22,24$22,24

+122,40%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0,00007077
$0,00007077$0,00007077

+1 315,40%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0,009746
$0,009746$0,009746

+143,65%

Flux

Flux

FLUX

$0,20498
$0,20498$0,20498

+87,48%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0,000011212
$0,000011212$0,000011212

+86,86%

Solidus Ai Tech

Solidus Ai Tech

AITECH

$0,02430
$0,02430$0,02430

+50,27%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

GXP-na-USD kalkulačka

Suma

GXP
GXP
USD
USD

1 GXP = 0,00003376 USD