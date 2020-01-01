Guru Network (GURU) tokenomika

Guru Network (GURU) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Guru Network (GURU) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Guru Network (GURU) informácie

Unleash the power of Web3 and AI Processors powered by Base Layer 3 Guru Network. DexGuru has transformed from a DeFi trading terminal into the Guru Network, using AI and Web3 to revolutionize data analytics and process orchestration. It serves as Multi-Chain AI Compute layer on Base Layer 3 and enables advanced, real-time solutions for decentralized finance and data-driven AI decision-making.

Oficiálna webová stránka:
https://www.gurunetwork.ai
Biela kniha:
https://gurunetwork.ai/assets/img/litepapper_dexguru_network.pdf
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/address/0x525574c899a7c877a11865339e57376092168258

Guru Network (GURU) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Guru Network (GURU) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 852.00K
$ 852.00K$ 852.00K
Historické maximum:
$ 0.065
$ 0.065$ 0.065
Historické minimum:
$ 0.00045715956718661
$ 0.00045715956718661$ 0.00045715956718661
Aktuálna cena:
$ 0.000852
$ 0.000852$ 0.000852

Guru Network (GURU) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Guru Network (GURU) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet GURU tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu GURU tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili GURU tokenomiku, preskúmajte cenu GURU tokenu naživo!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.