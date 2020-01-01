Guru Network (GURU) tokenomika
Guru Network (GURU) informácie
Unleash the power of Web3 and AI Processors powered by Base Layer 3 Guru Network. DexGuru has transformed from a DeFi trading terminal into the Guru Network, using AI and Web3 to revolutionize data analytics and process orchestration. It serves as Multi-Chain AI Compute layer on Base Layer 3 and enables advanced, real-time solutions for decentralized finance and data-driven AI decision-making.
Guru Network (GURU) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Guru Network (GURU) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Guru Network (GURU) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Guru Network (GURU) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet GURU tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu GURU tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili GURU tokenomiku, preskúmajte cenu GURU tokenu naživo!
Guru Network (GURU) história cien
Analýza histórie cien GURU pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
GURU cenová predikcia
Chcete vedieť, kam GURU asi smeruje? Naša GURU stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
