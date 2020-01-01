Gitcoin (GTC) tokenomika

Gitcoin (GTC) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Gitcoin (GTC) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Gitcoin (GTC) informácie

Gitcoin is where communities unite to build and fund the open web.GTC is a governance token for credibly neutral developer talent and public goods funding, and the means to progressively decentralize the Gitcoin platform through the GitcoinDAO.

Oficiálna webová stránka:
https://gitcoin.co/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xde30da39c46104798bb5aa3fe8b9e0e1f348163f

Gitcoin (GTC) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Gitcoin (GTC) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

$ 25.31M
Celková ponuka:
$ 100.00M
$ 96.38M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 26.26M
$ 28.957
Historické minimum:
$ 0.19580728738080047
$ 0.2626
Gitcoin (GTC) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Gitcoin (GTC) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet GTC tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu GTC tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili GTC tokenomiku, preskúmajte cenu GTC tokenu naživo!

