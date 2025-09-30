Triathon (GROW) tokenomika
Triathon (GROW) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Triathon (GROW) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Triathon (GROW) informácie
Triathon is an AI-powered contract detection platform focused on providing security detection services for Dapps. Triathon aims to provide project builders and token holders with the ability to drive the testing and auditing process of crypto projects during their full lifecycles, regardless of whether the individual has a background in technology or not.
Triathon (GROW) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Triathon (GROW) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet GROW tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu GROW tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili GROW tokenomiku, preskúmajte cenu GROW tokenu naživo!
Triathon (GROW) história cien
Analýza histórie cien GROW pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
GROW cenová predikcia
Chcete vedieť, kam GROW asi smeruje? Naša GROW stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
