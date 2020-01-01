ORBIT (GRIFT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o ORBIT (GRIFT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

ORBIT (GRIFT) informácie

AI Agent that helps users complete DeFi actions with natural language.

Oficiálna webová stránka:
https://www.orbitcryptoai.com/
Biela kniha:
https://sphereone.notion.site/Surface-Area-d4883498ae5f41909e7fae69795645ad
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/GekTNfm84QfyP2GdAHZ5AgACBRd69aNmgA5FDhZupump

ORBIT (GRIFT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre ORBIT (GRIFT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 3.01M
Celková ponuka:
$ 999.68M
Počet coinov v obehu:
$ 999.68M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 3.01M
Historické maximum:
$ 0.198
Historické minimum:
$ 0.000073183931858806
Aktuálna cena:
$ 0.003011
ORBIT (GRIFT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky ORBIT (GRIFT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet GRIFT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu GRIFT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili GRIFT tokenomiku, preskúmajte cenu GRIFT tokenu naživo!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.