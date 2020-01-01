Outer Ring MMO (GQ) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Outer Ring MMO (GQ) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Outer Ring MMO (GQ) informácie

Outer Ring is an MMORPG video game in a science fiction and fantasy universe based on the economic Play to Earn concept, currently under development by Windex Technologies OÜ in partnership with Nexxyo Labs, using its ManiacPanda Games brand. It represents a unique investment opportunity in a growing industry with an experienced company developing the project.

Oficiálna webová stránka:
https://blinkgalaxy.com
Biela kniha:
https://docs.blinkgalaxy.com/
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0xF700D4c708C2be1463E355F337603183D20E0808

Outer Ring MMO (GQ) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Outer Ring MMO (GQ) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 345.33K
$ 345.33K
Celková ponuka:
$ 6.01B
$ 6.01B
Počet coinov v obehu:
$ 5.93B
$ 5.93B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 582.00K
$ 582.00K
Historické maximum:
$ 0.0096
$ 0.0096
Historické minimum:
$ 0.000042983445306248
$ 0.000042983445306248
Aktuálna cena:
$ 0.0000582
$ 0.0000582

Outer Ring MMO (GQ) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Outer Ring MMO (GQ) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet GQ tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu GQ tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili GQ tokenomiku, preskúmajte cenu GQ tokenu naživo!

Ako kúpiť GQ

Máte záujem pridať Outer Ring MMO (GQ) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu GQ vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Outer Ring MMO (GQ) história cien

Analýza histórie cien GQ pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

GQ cenová predikcia

Chcete vedieť, kam GQ asi smeruje? Naša GQ stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.