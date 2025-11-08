BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena GPTON je 0.0163USD. Trhová kapitalizácia GPTON je 16,299,998.9079USD. Sledujte aktualizácie cien GPTON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

GPTON kurz (GPTON)

1 GPTON na USD aktuálnu cenu:

$0.0163
$0.0163
+4.68%1D
USD
GPTON (GPTON) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:41:13 (UTC+8)

Dnešná cena GPTON

Aktuálna dnešná cena GPTON (GPTON) je $ 0.0163, s 4.68% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny GPTON na USD konverzný kurz je $ 0.0163 za GPTON.

GPTON sa v súčasnosti radí na #4053 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 16.30M, pričom počet coinov v obehu je 1000.00M GPTON. Počas posledných 24 hodín sa GPTONobchodovalo v rozmedzí od $ 0.01502 (low) do $ 0.01648 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.04540726520022076, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.024354338596202823.

V krátkodobom vývoji sa GPTON zmenilo o +0.92% za poslednú hodinu a o -17.89% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 51.32K.

GPTON (GPTON) informácie o trhu

No.4053

$ 16.30M
$ 16.30M

$ 51.32K
$ 51.32K

$ 16.30M
$ 16.30M

1000.00M
1000.00M

999,999,933
999,999,933

999,999,933
999,999,933

100.00%

2025-07-19 00:00:00

$ 0.00099
$ 0.00099

TONCOIN

Aktuálna trhová kapitalizácia GPTON je $ 16.30M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 51.32K. Počet coinov v obehu GPTON je 1000.00M, pričom celková zásoba je 999999933. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 16.30M.

História cien GPTON v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.01502
$ 0.01502
24 hod Low
$ 0.01648
$ 0.01648
24 hod High

$ 0.01502
$ 0.01502

$ 0.01648
$ 0.01648

$ 0.04540726520022076
$ 0.04540726520022076

$ 0.024354338596202823
$ 0.024354338596202823

+0.92%

+4.68%

-17.89%

-17.89%

GPTON (GPTON) história cien USD

Sledujte zmeny cien GPTON za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0007287+4.68%
30 dní$ -0.014-46.21%
60 dní$ -0.02258-58.08%
90 dní$ -0.0027-14.22%
GPTON dnešná zmena ceny

Dnes GPTON zaznamenal zmenu o $ +0.0007287 (+4.68%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

GPTON zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.014 (-46.21%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

GPTON zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal GPTON zmenu o $ -0.02258 (-58.08%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

GPTON zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0027 (-14.22%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby GPTON (GPTON)?

Pozrite si GPTONstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre GPTON

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby GPTON, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny GPTON?

GPTON price is influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact GPTON's value.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price dynamics.

Utility and Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform integration drive demand.

Technology Updates: Development progress, upgrades, and roadmap milestones influence investor perception.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations create market volatility.

Competition: Performance relative to similar AI/crypto projects affects positioning.

Trading Activity: Exchange listings, liquidity, and whale movements impact price stability.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu GPTON?

People want to know GPTON price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing risk. Real-time pricing helps investors evaluate profit/loss, plan entries/exits, and stay updated on volatility for strategic positioning.

Cenové predikcie pre GPTON

Cenová predikcia GPTON (GPTON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena GPTON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia GPTON (GPTON) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena GPTON mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne GPTON v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku GPTON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na GPTON Cenové predikcie.

O GPTON

GPTON is a digital asset that operates within the realm of cryptocurrency. It is designed to facilitate transactions and provide a decentralized platform for the exchange of value. The primary role of GPTON is to serve as a medium of exchange, enabling users to conduct transactions swiftly and securely. The asset employs a consensus mechanism and blockchain technology to maintain its integrity and security, ensuring that all transactions are transparent and immutable. GPTON's issuance model is based on a predefined schedule, which contributes to its predictable supply. The asset is typically used in various digital ecosystems, providing a versatile tool for a range of online transactions.

Ako nakupovať a investovať GPTON

Ste pripravení začať s GPTON? Nákup GPTON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom GPTON. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu GPTON (GPTON) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 1000.00M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a GPTON sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť GPTON (GPTON)

Čo môžete urobiť s GPTON

Vlastníctvo GPTON vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup GPTON (GPTON) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je GPTON (GPTON)

AI Messenger with P2P Gaming platform on TON, users can extend token to play games P2P + as payment system for AI in messenger.

GPTON Zdroj

Pre hlbšie pochopenie GPTON zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna GPTON webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o GPTON

Akú hodnotu bude mať 1 GPTON v roku 2030?
Ak by hodnota GPTON rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do GPTON podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:41:13 (UTC+8)

Pozrite si viac informácií o GPTON

GPTON USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície GPTON s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s GPTON USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s GPTON (GPTON) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem GPTON a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
GPTON/USDT
$0.0163
$0.0163
+4.68%
0.00% (USDT)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

