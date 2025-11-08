Aktuálna dnešná cena GPTON je 0.0163USD. Trhová kapitalizácia GPTON je 16,299,998.9079USD. Sledujte aktualizácie cien GPTON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena GPTON je 0.0163USD. Trhová kapitalizácia GPTON je 16,299,998.9079USD. Sledujte aktualizácie cien GPTON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena GPTON (GPTON) je $ 0.0163, s 4.68% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny GPTON na USD konverzný kurz je $ 0.0163 za GPTON.
GPTON sa v súčasnosti radí na #4053 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 16.30M, pričom počet coinov v obehu je 1000.00M GPTON. Počas posledných 24 hodín sa GPTONobchodovalo v rozmedzí od $ 0.01502 (low) do $ 0.01648 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.04540726520022076, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.024354338596202823.
V krátkodobom vývoji sa GPTON zmenilo o +0.92% za poslednú hodinu a o -17.89% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 51.32K.
GPTON (GPTON) informácie o trhu
No.4053
$ 16.30M
$ 51.32K
$ 16.30M
1000.00M
999,999,933
999,999,933
100.00%
2025-07-19 00:00:00
$ 0.00099
TONCOIN
Aktuálna trhová kapitalizácia GPTON je $ 16.30M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 51.32K. Počet coinov v obehu GPTON je 1000.00M, pričom celková zásoba je 999999933. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 16.30M.
História cien GPTON v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.01502
24 hod Low
$ 0.01648
24 hod High
$ 0.01502
$ 0.01648
$ 0.04540726520022076
$ 0.024354338596202823
+0.92%
+4.68%
-17.89%
-17.89%
GPTON (GPTON) história cien USD
Sledujte zmeny cien GPTON za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0007287
+4.68%
30 dní
$ -0.014
-46.21%
60 dní
$ -0.02258
-58.08%
90 dní
$ -0.0027
-14.22%
GPTON dnešná zmena ceny
Dnes GPTON zaznamenal zmenu o $ +0.0007287 (+4.68%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
GPTON zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.014 (-46.21%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
GPTON zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal GPTON zmenu o $ -0.02258 (-58.08%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
GPTON zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0027 (-14.22%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby GPTON (GPTON)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby GPTON, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
People want to know GPTON price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing risk. Real-time pricing helps investors evaluate profit/loss, plan entries/exits, and stay updated on volatility for strategic positioning.
Cenové predikcie pre GPTON
Cenová predikcia GPTON (GPTON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena GPTON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia GPTON (GPTON) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena GPTON mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne GPTON v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku GPTON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na GPTON Cenové predikcie.
O GPTON
GPTON is a digital asset that operates within the realm of cryptocurrency. It is designed to facilitate transactions and provide a decentralized platform for the exchange of value. The primary role of GPTON is to serve as a medium of exchange, enabling users to conduct transactions swiftly and securely. The asset employs a consensus mechanism and blockchain technology to maintain its integrity and security, ensuring that all transactions are transparent and immutable. GPTON's issuance model is based on a predefined schedule, which contributes to its predictable supply. The asset is typically used in various digital ecosystems, providing a versatile tool for a range of online transactions.
Ako nakupovať a investovať GPTON
Ste pripravení začať s GPTON? Nákup GPTON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom GPTON. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu GPTON (GPTON) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 1000.00M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a GPTON sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s GPTON
Vlastníctvo GPTON vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Ak by hodnota GPTON rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do GPTON podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíGPTON?
Dnešná cena GPTON je $ 0.0163. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je GPTON stále dobrou investíciou?
GPTON zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do GPTON, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s GPTON?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo GPTON v hodnote $ 51.32K.
Aká je aktuálna cena GPTON?
Živá cena GPTON sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu GPTON vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena GPTON, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu GPTON?
Cenu GPTON ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,262.23
+2.44%
ETH
3,447.06
+4.53%
SOL
163.99
+5.52%
COAI
1.2185
+11.51%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre GPTON na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár GPTON/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena GPTON pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena GPTON v tomto roku?
Cena GPTON by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu GPTON (GPTON).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:41:13 (UTC+8)
GPTON (GPTON) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.