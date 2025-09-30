Got Guaranteed (GOTG) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Got Guaranteed (GOTG) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 13:02:16 (UTC+8)
Got Guaranteed (GOTG) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Got Guaranteed (GOTG) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia: $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 1.80B
$ 1.80B$ 1.80B
Počet coinov v obehu: $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie): $ 11.62M
$ 11.62M
$ 11.62M$ 11.62M
Historické maximum: $ 15
$ 15
$ 15$ 15
Historické minimum:
$ 0.000749738824703273
$ 0.000749738824703273$ 0.000749738824703273
Aktuálna cena:
$ 0.006456
$ 0.006456$ 0.006456

Got Guaranteed (GOTG) informácie

GotG launched the world's first DAG guarantee·insurance solution in the digital asset market. GotG was the first in the digital asset market to implement and launch the DAG guarantee·insurance solution which is evaluated as an achievement that dramatically improved the stability of digital asset investors. Now, digital asset management foundations and digital asset investors can obtain both stability and profitability for their digital assets at the same time through GotG Platform’s DAG guarantee·insurance solution.

Oficiálna webová stránka:
https://gotg.world/
Biela kniha:
https://gotg.world/assets/pdf/GOTG_whitepaper(ENG)_ver3.0.pdf
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xceeb07dd26b36287b6d109f0b06d7e8202ce8c1d

Got Guaranteed (GOTG) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Got Guaranteed (GOTG) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet GOTG tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu GOTG tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili GOTG tokenomiku, preskúmajte cenu GOTG tokenu naživo!

