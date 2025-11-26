Alphabet xStock (GOOGLX) tokenomika

Alphabet xStock (GOOGLX) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Alphabet xStock (GOOGLX) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 04:38:41 (UTC+8)
USD

Alphabet xStock (GOOGLX) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Alphabet xStock (GOOGLX) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 7.25M
$ 7.25M$ 7.25M
Celková ponuka:
$ 50.10K
$ 50.10K$ 50.10K
Počet coinov v obehu:
$ 22.60K
$ 22.60K$ 22.60K
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 16.07M
$ 16.07M$ 16.07M
Historické maximum:
$ 333.95
$ 333.95$ 333.95
Historické minimum:
$ 169.44795144400413
$ 169.44795144400413$ 169.44795144400413
Aktuálna cena:
$ 320.79
$ 320.79$ 320.79

Alphabet xStock (GOOGLX) informácie

Alphabet xStock (GOOGLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. GOOGLx tracks the price of Alphabet Inc. Class A (the underlying). GOOGLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Alphabet Inc. Class A, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Oficiálna webová stránka:
https://assets.backed.fi/products/alphabet-xstock
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/XsCPL9dNWBMvFtTmwcCA5v3xWPSMEBCszbQdiLLq6aN

Alphabet xStock (GOOGLX) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Alphabet xStock (GOOGLX) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet GOOGLX tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu GOOGLX tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili GOOGLX tokenomiku, preskúmajte cenu GOOGLX tokenu naživo!

Ako kúpiť GOOGLX

Máte záujem pridať Alphabet xStock (GOOGLX) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu GOOGLX vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Alphabet xStock (GOOGLX) história cien

Analýza histórie cien GOOGLX pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

GOOGLX cenová predikcia

Chcete vedieť, kam GOOGLX asi smeruje? Naša GOOGLX stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov