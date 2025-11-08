Aktuálna dnešná cena Alphabet xStock je 275.98USD. Trhová kapitalizácia GOOGLX je 6,236,929.8792456372USD. Sledujte aktualizácie cien GOOGLX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Alphabet xStock je 275.98USD. Trhová kapitalizácia GOOGLX je 6,236,929.8792456372USD. Sledujte aktualizácie cien GOOGLX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Alphabet xStock (GOOGLX) je $ 275.98, s 0.20% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny GOOGLX na USD konverzný kurz je $ 275.98 za GOOGLX.
Alphabet xStock sa v súčasnosti radí na #1282 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 6.24M, pričom počet coinov v obehu je 22.60K GOOGLX. Počas posledných 24 hodín sa GOOGLXobchodovalo v rozmedzí od $ 275.6 (low) do $ 286.22 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 298.97509376416326, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 169.44795144400413.
V krátkodobom vývoji sa GOOGLX zmenilo o +0.08% za poslednú hodinu a o -1.18% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 62.01K.
Alphabet xStock (GOOGLX) informácie o trhu
No.1282
$ 6.24M
$ 62.01K
$ 13.83M
22.60K
--
50,099.19109911
SOL
Aktuálna trhová kapitalizácia Alphabet xStock je $ 6.24M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 62.01K. Počet coinov v obehu GOOGLX je 22.60K, pričom celková zásoba je 50099.19109911. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 13.83M.
História cien Alphabet xStock v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 275.6
24 hod Low
$ 286.22
24 hod High
$ 275.6
$ 286.22
$ 298.97509376416326
$ 169.44795144400413
+0.08%
-0.20%
-1.18%
-1.18%
Alphabet xStock (GOOGLX) história cien USD
Sledujte zmeny cien Alphabet xStock za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.5531
-0.20%
30 dní
$ +31.03
+12.66%
60 dní
$ +42.06
+17.98%
90 dní
$ +73.7
+36.43%
Alphabet xStock dnešná zmena ceny
Dnes GOOGLX zaznamenal zmenu o $ -0.5531 (-0.20%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Alphabet xStock zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +31.03 (+12.66%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Alphabet xStock zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal GOOGLX zmenu o $ +42.06 (+17.98%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Alphabet xStock zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +73.7 (+36.43%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Alphabet xStock (GOOGLX)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Alphabet xStock, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Alphabet xStock?
Alphabet (GOOGL) stock prices are influenced by several key factors:
1. Revenue growth from Google Search, YouTube ads, and Google Cloud services 2. Regulatory concerns and antitrust investigations 3. Competition in AI and cloud computing markets 4. Overall tech sector performance and market sentiment 5. Interest rates and macroeconomic conditions 6. User engagement metrics and advertising demand 7. Innovation in emerging technologies like autonomous vehicles
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Alphabet xStock?
People want to know Alphabet stock (GOOGL) price today for investment decisions, portfolio tracking, market timing, and financial planning. Investors monitor daily price movements to buy/sell at optimal times, assess performance against benchmarks, and evaluate their holdings' current value for strategic adjustments.
Cenové predikcie pre Alphabet xStock
Cenová predikcia Alphabet xStock (GOOGLX) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena GOOGLX v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Alphabet xStock (GOOGLX) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Alphabet xStock mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Alphabet xStock v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku GOOGLX cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Alphabet xStock Cenové predikcie.
O Alphabet xStock
GOOGLX is a digital asset that operates on a decentralized network, with its primary function being to facilitate secure, peer-to-peer transactions. It utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. This crypto asset is designed to be used as a medium of exchange within its ecosystem, providing users with a method of transferring value that is independent of traditional banking systems. GOOGLX also incorporates smart contract functionality, allowing for the creation and execution of programmable contracts without the need for a third party. This combination of features makes it a versatile asset in the realm of decentralized finance.
Ako nakupovať a investovať Alphabet xStock
Ste pripravení začať s Alphabet xStock? Nákup GOOGLX na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Alphabet xStock. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Alphabet xStock (GOOGLX) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 22.60K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Alphabet xStock sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Alphabet xStock
Vlastníctvo Alphabet xStock vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Alphabet xStock (GOOGLX) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Alphabet xStock (GOOGLX)
Alphabet xStock (GOOGLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. GOOGLx tracks the price of Alphabet Inc. Class A (the underlying). GOOGLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Alphabet Inc. Class A, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.
Alphabet xStock Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Alphabet xStock zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Alphabet xStock
Akú hodnotu bude mať 1 Alphabet xStock v roku 2030?
Ak by hodnota Alphabet xStock rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Alphabet xStock podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíAlphabet xStock?
Dnešná cena Alphabet xStock je $ 275.98. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Alphabet xStock stále dobrou investíciou?
Alphabet xStock zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do GOOGLX, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Alphabet xStock?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Alphabet xStock v hodnote $ 62.01K.
Aká je aktuálna cena Alphabet xStock?
Živá cena GOOGLX sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Alphabet xStock vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena GOOGLX, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Alphabet xStock?
Cenu GOOGLX ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,296.15
+2.47%
ETH
3,446.93
+4.53%
SOL
164.03
+5.54%
COAI
1.2182
+11.48%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre GOOGLX na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár GOOGLX/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Alphabet xStock pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Alphabet xStock v tomto roku?
Cena Alphabet xStock by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Alphabet xStock (GOOGLX).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:40:59 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.