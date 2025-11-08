BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Alphabet xStock je 275.98USD. Trhová kapitalizácia GOOGLX je 6,236,929.8792456372USD. Sledujte aktualizácie cien GOOGLX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Alphabet xStock je 275.98USD. Trhová kapitalizácia GOOGLX je 6,236,929.8792456372USD. Sledujte aktualizácie cien GOOGLX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o GOOGLX

GOOGLX informácie o cene

Čo je GOOGLX

GOOGLX oficiálna webová stránka

GOOGLX tokenomika

GOOGLX predpoveď cien

GOOGLX história

GOOGLX Sprievodca nákupom

GOOGLX-na-fiat prevodník mien

GOOGLX spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Alphabet xStock Logo

Alphabet xStock kurz (GOOGLX)

1 GOOGLX na USD aktuálnu cenu:

$275.98
$275.98$275.98
-0.20%1D
USD
Alphabet xStock (GOOGLX) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:40:59 (UTC+8)

Dnešná cena Alphabet xStock

Aktuálna dnešná cena Alphabet xStock (GOOGLX) je $ 275.98, s 0.20% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny GOOGLX na USD konverzný kurz je $ 275.98 za GOOGLX.

Alphabet xStock sa v súčasnosti radí na #1282 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 6.24M, pričom počet coinov v obehu je 22.60K GOOGLX. Počas posledných 24 hodín sa GOOGLXobchodovalo v rozmedzí od $ 275.6 (low) do $ 286.22 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 298.97509376416326, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 169.44795144400413.

V krátkodobom vývoji sa GOOGLX zmenilo o +0.08% za poslednú hodinu a o -1.18% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 62.01K.

Alphabet xStock (GOOGLX) informácie o trhu

No.1282

$ 6.24M
$ 6.24M$ 6.24M

$ 62.01K
$ 62.01K$ 62.01K

$ 13.83M
$ 13.83M$ 13.83M

22.60K
22.60K 22.60K

--
----

50,099.19109911
50,099.19109911 50,099.19109911

SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia Alphabet xStock je $ 6.24M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 62.01K. Počet coinov v obehu GOOGLX je 22.60K, pričom celková zásoba je 50099.19109911. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 13.83M.

História cien Alphabet xStock v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 275.6
$ 275.6$ 275.6
24 hod Low
$ 286.22
$ 286.22$ 286.22
24 hod High

$ 275.6
$ 275.6$ 275.6

$ 286.22
$ 286.22$ 286.22

$ 298.97509376416326
$ 298.97509376416326$ 298.97509376416326

$ 169.44795144400413
$ 169.44795144400413$ 169.44795144400413

+0.08%

-0.20%

-1.18%

-1.18%

Alphabet xStock (GOOGLX) história cien USD

Sledujte zmeny cien Alphabet xStock za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.5531-0.20%
30 dní$ +31.03+12.66%
60 dní$ +42.06+17.98%
90 dní$ +73.7+36.43%
Alphabet xStock dnešná zmena ceny

Dnes GOOGLX zaznamenal zmenu o $ -0.5531 (-0.20%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Alphabet xStock zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +31.03 (+12.66%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Alphabet xStock zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal GOOGLX zmenu o $ +42.06 (+17.98%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Alphabet xStock zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +73.7 (+36.43%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Alphabet xStock (GOOGLX)?

Pozrite si Alphabet xStockstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Alphabet xStock

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Alphabet xStock, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Alphabet xStock?

Alphabet (GOOGL) stock prices are influenced by several key factors:

1. Revenue growth from Google Search, YouTube ads, and Google Cloud services
2. Regulatory concerns and antitrust investigations
3. Competition in AI and cloud computing markets
4. Overall tech sector performance and market sentiment
5. Interest rates and macroeconomic conditions
6. User engagement metrics and advertising demand
7. Innovation in emerging technologies like autonomous vehicles

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Alphabet xStock?

People want to know Alphabet stock (GOOGL) price today for investment decisions, portfolio tracking, market timing, and financial planning. Investors monitor daily price movements to buy/sell at optimal times, assess performance against benchmarks, and evaluate their holdings' current value for strategic adjustments.

Cenové predikcie pre Alphabet xStock

Cenová predikcia Alphabet xStock (GOOGLX) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena GOOGLX v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Alphabet xStock (GOOGLX) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Alphabet xStock mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Alphabet xStock v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku GOOGLX cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Alphabet xStock Cenové predikcie.

O Alphabet xStock

GOOGLX is a digital asset that operates on a decentralized network, with its primary function being to facilitate secure, peer-to-peer transactions. It utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. This crypto asset is designed to be used as a medium of exchange within its ecosystem, providing users with a method of transferring value that is independent of traditional banking systems. GOOGLX also incorporates smart contract functionality, allowing for the creation and execution of programmable contracts without the need for a third party. This combination of features makes it a versatile asset in the realm of decentralized finance.

Ako nakupovať a investovať Alphabet xStock

Ste pripravení začať s Alphabet xStock? Nákup GOOGLX na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Alphabet xStock. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Alphabet xStock (GOOGLX) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 22.60K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Alphabet xStock sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Alphabet xStock (GOOGLX)

Čo môžete urobiť s Alphabet xStock

Vlastníctvo Alphabet xStock vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Alphabet xStock (GOOGLX) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Alphabet xStock (GOOGLX)

Alphabet xStock (GOOGLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. GOOGLx tracks the price of Alphabet Inc. Class A (the underlying). GOOGLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Alphabet Inc. Class A, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Alphabet xStock Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Alphabet xStock zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna Alphabet xStock webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Alphabet xStock

Akú hodnotu bude mať 1 Alphabet xStock v roku 2030?
Ak by hodnota Alphabet xStock rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Alphabet xStock podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:40:59 (UTC+8)

Alphabet xStock (GOOGLX) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Alphabet xStock

GOOGLX USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície GOOGLX s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s GOOGLX USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Alphabet xStock (GOOGLX) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Alphabet xStock a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
GOOGLX/USDT
$275.98
$275.98$275.98
-0.19%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.24
$22.24$22.24

+122.40%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007125
$0.00007125$0.00007125

+1,325.00%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009881
$0.009881$0.009881

+147.02%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010411
$0.000010411$0.000010411

+73.51%

Flux

Flux

FLUX

$0.20406
$0.20406$0.20406

+86.64%

Solidus Ai Tech

Solidus Ai Tech

AITECH

$0.02433
$0.02433$0.02433

+50.46%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

GOOGLX-na-USD kalkulačka

Suma

GOOGLX
GOOGLX
USD
USD

1 GOOGLX = 275.98 USD