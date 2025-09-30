Gochujang Coin (GOCHU) tokenomika

Gochujang Coin (GOCHU) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Gochujang Coin (GOCHU) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 13:01:41 (UTC+8)
USD

Gochujang Coin (GOCHU) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Gochujang Coin (GOCHU) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 3.77M
$ 3.77M$ 3.77M
Celková ponuka:
$ 30.00T
$ 30.00T$ 30.00T
Počet coinov v obehu:
$ 11.18T
$ 11.18T$ 11.18T
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 10.11M
$ 10.11M$ 10.11M
Historické maximum:
$ 0.000003236
$ 0.000003236$ 0.000003236
Historické minimum:
$ 0.000000100066496121
$ 0.000000100066496121$ 0.000000100066496121
Aktuálna cena:
$ 0.0000003369
$ 0.0000003369$ 0.0000003369

Gochujang Coin (GOCHU) informácie

Gochujangcoin is centered around the iconic K-food ingredient of gochujang, and plans to expand through related games, NFTs, and K-food recipe offerings.

Oficiálna webová stránka:
https://gochu.org
Biela kniha:
https://gochu.org/wp-content/uploads/2024/06/Red-Pepper-Paste-Paper-without-mainnet-20240603.pdf
Prieskumník blokov:
https://basescan.org/token/0x9aaae745cf2830fb8ddc6248b17436dc3a5e701c

Gochujang Coin (GOCHU) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Gochujang Coin (GOCHU) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet GOCHU tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu GOCHU tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili GOCHU tokenomiku, preskúmajte cenu GOCHU tokenu naživo!

Ako kúpiť GOCHU

Máte záujem pridať Gochujang Coin (GOCHU) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu GOCHU vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Gochujang Coin (GOCHU) história cien

Analýza histórie cien GOCHU pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

GOCHU cenová predikcia

Chcete vedieť, kam GOCHU asi smeruje? Naša GOCHU stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov