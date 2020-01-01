GOATS (GOATS) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o GOATS (GOATS) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
GOATS (GOATS) informácie

GOATS is a Memefication Gaming Platform, where fun and fortune meet on TON. GOATS offers a vast library of games where users can play with $GOATS, get $GOATS and earn real $TON.

Oficiálna webová stránka:
https://ton.goatsbot.xyz/
Biela kniha:
https://tonviewer.com/EQC2CUQqMJuVkO_ioXE9MvW9ckNBuxqFB7Xce7BgwFnWagem
Prieskumník blokov:
https://tonscan.org/jetton/EQC2CUQqMJuVkO_ioXE9MvW9ckNBuxqFB7Xce7BgwFnWagem

GOATS (GOATS) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre GOATS (GOATS) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 20.00B
$ 20.00B$ 20.00B
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M
Historické maximum:
$ 0.002954
$ 0.002954$ 0.002954
Historické minimum:
$ 0.000049849339817027
$ 0.000049849339817027$ 0.000049849339817027
Aktuálna cena:
$ 0.000051
$ 0.000051$ 0.000051

GOATS (GOATS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky GOATS (GOATS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet GOATS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu GOATS tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili GOATS tokenomiku, preskúmajte cenu GOATS tokenu naživo!

Ako kúpiť GOATS

Máte záujem pridať GOATS (GOATS) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu GOATS vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

GOATS (GOATS) história cien

Analýza histórie cien GOATS pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

GOATS cenová predikcia

Chcete vedieť, kam GOATS asi smeruje? Naša GOATS stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.