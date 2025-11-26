GOAT Network (GOATED) tokenomika

GOAT Network (GOATED) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o GOAT Network (GOATED) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 04:38:27 (UTC+8)
GOAT Network (GOATED) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre GOAT Network (GOATED) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 8.30M
Celková ponuka:
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 104.35M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 79.58M
Historické maximum:
$ 0.2177
Historické minimum:
$ 0.052417385027545234
Aktuálna cena:
$ 0.07958
GOAT Network (GOATED) informácie

GOAT Network is a Bitcoin-native ZK Rollup engineered to deliver sustainable, native BTC yield through a breakthrough combination of in-house zkMIPS (the fastest production-ready zkVM), a practical BitVM2 challenge model (reducing the challenging period from 14 days to less than 1 day), and Bitcoin’s first Decentralized Sequencer network.

Oficiálna webová stránka:
https://www.goat.network/
Biela kniha:
https://www.goat.network/bitvm2-whitepaper
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x5d7909f951436d4e6974d841316057df3a622962

GOAT Network (GOATED) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky GOAT Network (GOATED) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet GOATED tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu GOATED tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili GOATED tokenomiku, preskúmajte cenu GOATED tokenu naživo!

GOAT Network (GOATED) história cien

Analýza histórie cien GOATED pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

GOATED cenová predikcia

Chcete vedieť, kam GOATED asi smeruje? Naša GOATED stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

