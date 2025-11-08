BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Goatcoin je 0.0002365USD. Trhová kapitalizácia GOATCOIN je --USD. Sledujte aktualizácie cien GOATCOIN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Goatcoin je 0.0002365USD. Trhová kapitalizácia GOATCOIN je --USD. Sledujte aktualizácie cien GOATCOIN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o GOATCOIN

GOATCOIN informácie o cene

Čo je GOATCOIN

GOATCOIN tokenomika

GOATCOIN predpoveď cien

GOATCOIN história

GOATCOIN Sprievodca nákupom

GOATCOIN-na-fiat prevodník mien

GOATCOIN spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Goatcoin Logo

Goatcoin kurz (GOATCOIN)

1 GOATCOIN na USD aktuálnu cenu:

$0.0002365
$0.0002365$0.0002365
+13.04%1D
USD
Goatcoin (GOATCOIN) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:40:36 (UTC+8)

Dnešná cena Goatcoin

Aktuálna dnešná cena Goatcoin (GOATCOIN) je $ 0.0002365, s 13.04% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny GOATCOIN na USD konverzný kurz je $ 0.0002365 za GOATCOIN.

Goatcoin sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- GOATCOIN. Počas posledných 24 hodín sa GOATCOINobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0002068 (low) do $ 0.0002392 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa GOATCOIN zmenilo o -0.59% za poslednú hodinu a o -1.22% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 54.19K.

Goatcoin (GOATCOIN) informácie o trhu

--
----

$ 54.19K
$ 54.19K$ 54.19K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia Goatcoin je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 54.19K. Počet coinov v obehu GOATCOIN je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.

História cien Goatcoin v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0002068
$ 0.0002068$ 0.0002068
24 hod Low
$ 0.0002392
$ 0.0002392$ 0.0002392
24 hod High

$ 0.0002068
$ 0.0002068$ 0.0002068

$ 0.0002392
$ 0.0002392$ 0.0002392

--
----

--
----

-0.59%

+13.04%

-1.22%

-1.22%

Goatcoin (GOATCOIN) história cien USD

Sledujte zmeny cien Goatcoin za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.000027282+13.04%
30 dní$ -0.0000474-16.70%
60 dní$ -0.0013785-85.36%
90 dní$ -0.0017635-88.18%
Goatcoin dnešná zmena ceny

Dnes GOATCOIN zaznamenal zmenu o $ +0.000027282 (+13.04%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Goatcoin zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0000474 (-16.70%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Goatcoin zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal GOATCOIN zmenu o $ -0.0013785 (-85.36%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Goatcoin zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0017635 (-88.18%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Goatcoin (GOATCOIN)?

Pozrite si Goatcoinstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Goatcoin

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Goatcoin, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Goatcoin?

Goatcoin prices are influenced by market sentiment, trading volume, supply and demand dynamics, overall cryptocurrency market trends, social media hype, exchange listings, whale movements, regulatory news, Bitcoin correlation, community engagement, and speculative trading patterns typical of meme coins.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Goatcoin?

People want to know Goatcoin price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, tracking portfolio value, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and make profitable moves in the crypto market.

Cenové predikcie pre Goatcoin

Cenová predikcia Goatcoin (GOATCOIN) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena GOATCOIN v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Goatcoin (GOATCOIN) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Goatcoin mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Goatcoin v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku GOATCOIN cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Goatcoin Cenové predikcie.

O Goatcoin

GOATCOIN is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized network. It is designed to serve as a medium of exchange within the digital economy, with the primary goal of facilitating secure, peer-to-peer transactions. GOATCOIN utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. The coin's supply model is fixed, meaning there is a predetermined number of GOATCOINs that can ever exist. This cryptocurrency is typically used for online transactions, particularly within the digital goods and services sector. As a part of the broader cryptocurrency ecosystem, GOATCOIN contributes to the ongoing evolution of digital finance and blockchain technology.

Ako nakupovať a investovať Goatcoin

Ste pripravení začať s Goatcoin? Nákup GOATCOIN na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Goatcoin. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Goatcoin (GOATCOIN) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Goatcoin sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Goatcoin (GOATCOIN)

Čo môžete urobiť s Goatcoin

Vlastníctvo Goatcoin vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Goatcoin (GOATCOIN) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Goatcoin (GOATCOIN)

GOAT is a community-driven animal memecoin, derived from “Greatest Of All Time” and combined with Dogecoin’s historical meme, blending nostalgia with playful narrative.

Goatcoin Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Goatcoin zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Goatcoin

Akú hodnotu bude mať 1 Goatcoin v roku 2030?
Ak by hodnota Goatcoin rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Goatcoin podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:40:36 (UTC+8)

Goatcoin (GOATCOIN) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Goatcoin

GOATCOIN USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície GOATCOIN s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s GOATCOIN USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Goatcoin (GOATCOIN) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Goatcoin a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
GOATCOIN/USDT
$0.0002365
$0.0002365$0.0002365
+12.51%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.24
$22.24$22.24

+122.40%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007103
$0.00007103$0.00007103

+1,320.60%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009787
$0.009787$0.009787

+144.67%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010108
$0.000010108$0.000010108

+68.46%

Flux

Flux

FLUX

$0.20478
$0.20478$0.20478

+87.30%

Solidus Ai Tech

Solidus Ai Tech

AITECH

$0.02443
$0.02443$0.02443

+51.08%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

GOATCOIN-na-USD kalkulačka

Suma

GOATCOIN
GOATCOIN
USD
USD

1 GOATCOIN = 0.0002365 USD