Gains Network (GNS) tokenomika
Gains Network (GNS) informácie
Gains Network is developing gTrade, a liquidity-efficient, powerful, and user-friendly decentralized leveraged trading platform. gTrade, our first product, wouldn't exist without the GNS token ($GNS). It acts as a mechanism of liquidity efficiency which helps us capitalise on our resources and offer the best trading experience - as well as returns for those participating in the ecosystem. Over its lifetime it has been net deflationary.
Gains Network (GNS) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Gains Network (GNS) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Gains Network (GNS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Gains Network (GNS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet GNS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu GNS tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili GNS tokenomiku, preskúmajte cenu GNS tokenu naživo!
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
