GameStop (GMEON) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o GameStop (GMEON) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 05:01:56 (UTC+8)
GameStop (GMEON) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre GameStop (GMEON) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 228.30K
Celková ponuka:
$ 10.63K
Počet coinov v obehu:
$ 10.63K
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 228.30K
Historické maximum:
$ 28.31
Historické minimum:
$ 19.96613014120138
Aktuálna cena:
$ 21.47
GameStop (GMEON) informácie

Oficiálna webová stránka:
https://app.ondo.finance/assets/gmeon
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x71d24Baeb0A033ec5F90FF65C4210545AF378D97

GameStop (GMEON) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky GameStop (GMEON) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet GMEON tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu GMEON tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili GMEON tokenomiku, preskúmajte cenu GMEON tokenu naživo!

