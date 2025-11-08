Aktuálna dnešná cena GameStop je 22.06USD. Trhová kapitalizácia GMEON je 234,582.6890068046USD. Sledujte aktualizácie cien GMEON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena GameStop je 22.06USD. Trhová kapitalizácia GMEON je 234,582.6890068046USD. Sledujte aktualizácie cien GMEON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena GameStop (GMEON) je $ 22.06, s 0.77% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny GMEON na USD konverzný kurz je $ 22.06 za GMEON.
GameStop sa v súčasnosti radí na #2781 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 234.58K, pričom počet coinov v obehu je 10.63K GMEON. Počas posledných 24 hodín sa GMEONobchodovalo v rozmedzí od $ 21.39 (low) do $ 22.15 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 28.314705255572687, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 21.654006891902686.
V krátkodobom vývoji sa GMEON zmenilo o +0.54% za poslednú hodinu a o -3.34% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 57.87K.
GameStop (GMEON) informácie o trhu
No.2781
$ 234.58K
$ 57.87K
$ 234.58K
10.63K
10,633.84809641
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia GameStop je $ 234.58K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 57.87K. Počet coinov v obehu GMEON je 10.63K, pričom celková zásoba je 10633.84809641. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 234.58K.
História cien GameStop v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 21.39
24 hod Low
$ 22.15
24 hod High
$ 21.39
$ 22.15
$ 28.314705255572687
$ 21.654006891902686
+0.54%
+0.77%
-3.34%
-3.34%
GameStop (GMEON) história cien USD
Sledujte zmeny cien GameStop za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.1686
+0.77%
30 dní
$ -2.76
-11.13%
60 dní
$ +12.06
+120.60%
90 dní
$ +12.06
+120.60%
GameStop dnešná zmena ceny
Dnes GMEON zaznamenal zmenu o $ +0.1686 (+0.77%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
GameStop zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -2.76 (-11.13%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
GameStop zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal GMEON zmenu o $ +12.06 (+120.60%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
GameStop zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +12.06 (+120.60%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby GameStop (GMEON)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby GameStop, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny GameStop?
GameStop (GME) prices are influenced by several key factors:
1. Retail investor sentiment and social media activity, particularly on platforms like Reddit's WallStreetBets 2. Short interest levels and potential short squeezes 3. Company fundamentals including revenue, earnings, and digital transformation progress 4. NFT marketplace performance and Web3 initiatives 5. Gaming industry trends and console cycles 6. Institutional investor positions and hedge fund activity 7. Meme stock momentum and retail trading volume 8. Leadership changes and strategic announcements 9. Overall market volatility and risk sentiment 10. Options activity and gamma squeezes
The stock remains highly volatile due to its meme stock status and devoted retail following.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu GameStop?
People want to know GameStop (GME) price today because it remains a highly volatile meme stock with significant retail investor interest. Many traders seek daily price updates to make quick trading decisions, monitor potential short squeezes, or track social media-driven price movements that can cause dramatic swings.
Cenové predikcie pre GameStop
Cenová predikcia GameStop (GMEON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena GMEON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia GameStop (GMEON) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena GameStop mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne GameStop v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku GMEON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na GameStop Cenové predikcie.
O GameStop
GMEON is a digital asset that operates within the blockchain technology space. Its primary role is to serve as a medium of exchange within its native ecosystem, facilitating transactions and enabling users to participate in various blockchain-based activities. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and scalability. GMEON's issuance model is designed to maintain a balanced supply and demand dynamic, ensuring the asset's stability and sustainability. Typical uses of GMEON include making payments, participating in decentralized applications (dApps), and accessing various blockchain services. As a crypto asset, GMEON underscores the potential of blockchain technology in transforming digital transactions and interactions.
Ako nakupovať a investovať GameStop
K dispozícii je viac ako 10.63K tokenov
Čo môžete urobiť s GameStop
Vlastníctvo GameStop vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Koľko dnes stojíGameStop?
Dnešná cena GameStop je $ 22.06. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je GameStop stále dobrou investíciou?
GameStop zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do GMEON, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s GameStop?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo GameStop v hodnote $ 57.87K.
Aká je aktuálna cena GameStop?
Živá cena GMEON sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu GameStop vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena GMEON, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu GameStop?
Cenu GMEON ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,221.46
+2.40%
ETH
3,444.85
+4.46%
SOL
164.03
+5.54%
COAI
1.22
+11.65%
USDC
1.0005
0.00%
Zvýši sa cena GameStop v tomto roku?
Cena GameStop by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu GameStop (GMEON).
