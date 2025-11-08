BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena GameStop je 22.06USD. Trhová kapitalizácia GMEON je 234,582.6890068046USD. Sledujte aktualizácie cien GMEON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena GameStop je 22.06USD. Trhová kapitalizácia GMEON je 234,582.6890068046USD. Sledujte aktualizácie cien GMEON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o GMEON

GMEON informácie o cene

Čo je GMEON

GMEON oficiálna webová stránka

GMEON tokenomika

GMEON predpoveď cien

GMEON história

GMEON Sprievodca nákupom

GMEON-na-fiat prevodník mien

GMEON spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

GameStop Logo

GameStop kurz (GMEON)

1 GMEON na USD aktuálnu cenu:

$22.06
$22.06$22.06
+0.77%1D
USD
GameStop (GMEON) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:40:27 (UTC+8)

Dnešná cena GameStop

Aktuálna dnešná cena GameStop (GMEON) je $ 22.06, s 0.77% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny GMEON na USD konverzný kurz je $ 22.06 za GMEON.

GameStop sa v súčasnosti radí na #2781 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 234.58K, pričom počet coinov v obehu je 10.63K GMEON. Počas posledných 24 hodín sa GMEONobchodovalo v rozmedzí od $ 21.39 (low) do $ 22.15 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 28.314705255572687, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 21.654006891902686.

V krátkodobom vývoji sa GMEON zmenilo o +0.54% za poslednú hodinu a o -3.34% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 57.87K.

GameStop (GMEON) informácie o trhu

No.2781

$ 234.58K
$ 234.58K$ 234.58K

$ 57.87K
$ 57.87K$ 57.87K

$ 234.58K
$ 234.58K$ 234.58K

10.63K
10.63K 10.63K

10,633.84809641
10,633.84809641 10,633.84809641

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia GameStop je $ 234.58K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 57.87K. Počet coinov v obehu GMEON je 10.63K, pričom celková zásoba je 10633.84809641. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 234.58K.

História cien GameStop v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 21.39
$ 21.39$ 21.39
24 hod Low
$ 22.15
$ 22.15$ 22.15
24 hod High

$ 21.39
$ 21.39$ 21.39

$ 22.15
$ 22.15$ 22.15

$ 28.314705255572687
$ 28.314705255572687$ 28.314705255572687

$ 21.654006891902686
$ 21.654006891902686$ 21.654006891902686

+0.54%

+0.77%

-3.34%

-3.34%

GameStop (GMEON) história cien USD

Sledujte zmeny cien GameStop za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.1686+0.77%
30 dní$ -2.76-11.13%
60 dní$ +12.06+120.60%
90 dní$ +12.06+120.60%
GameStop dnešná zmena ceny

Dnes GMEON zaznamenal zmenu o $ +0.1686 (+0.77%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

GameStop zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -2.76 (-11.13%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

GameStop zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal GMEON zmenu o $ +12.06 (+120.60%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

GameStop zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +12.06 (+120.60%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby GameStop (GMEON)?

Pozrite si GameStopstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre GameStop

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby GameStop, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny GameStop?

GameStop (GME) prices are influenced by several key factors:

1. Retail investor sentiment and social media activity, particularly on platforms like Reddit's WallStreetBets
2. Short interest levels and potential short squeezes
3. Company fundamentals including revenue, earnings, and digital transformation progress
4. NFT marketplace performance and Web3 initiatives
5. Gaming industry trends and console cycles
6. Institutional investor positions and hedge fund activity
7. Meme stock momentum and retail trading volume
8. Leadership changes and strategic announcements
9. Overall market volatility and risk sentiment
10. Options activity and gamma squeezes

The stock remains highly volatile due to its meme stock status and devoted retail following.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu GameStop?

People want to know GameStop (GME) price today because it remains a highly volatile meme stock with significant retail investor interest. Many traders seek daily price updates to make quick trading decisions, monitor potential short squeezes, or track social media-driven price movements that can cause dramatic swings.

Cenové predikcie pre GameStop

Cenová predikcia GameStop (GMEON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena GMEON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia GameStop (GMEON) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena GameStop mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne GameStop v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku GMEON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na GameStop Cenové predikcie.

O GameStop

GMEON is a digital asset that operates within the blockchain technology space. Its primary role is to serve as a medium of exchange within its native ecosystem, facilitating transactions and enabling users to participate in various blockchain-based activities. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and scalability. GMEON's issuance model is designed to maintain a balanced supply and demand dynamic, ensuring the asset's stability and sustainability. Typical uses of GMEON include making payments, participating in decentralized applications (dApps), and accessing various blockchain services. As a crypto asset, GMEON underscores the potential of blockchain technology in transforming digital transactions and interactions.

Ako nakupovať a investovať GameStop

Ste pripravení začať s GameStop? Nákup GMEON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom GameStop. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu GameStop (GMEON) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 10.63K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a GameStop sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť GameStop (GMEON)

Čo môžete urobiť s GameStop

Vlastníctvo GameStop vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup GameStop (GMEON) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je GameStop (GMEON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

GameStop Zdroj

Pre hlbšie pochopenie GameStop zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna GameStop webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o GameStop

Akú hodnotu bude mať 1 GameStop v roku 2030?
Ak by hodnota GameStop rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do GameStop podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:40:27 (UTC+8)

GameStop (GMEON) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o GameStop

GMEON USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície GMEON s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s GMEON USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s GameStop (GMEON) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem GameStop a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
GMEON/USDT
$22.06
$22.06$22.06
+0.68%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.24
$22.24$22.24

+122.40%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007103
$0.00007103$0.00007103

+1,320.60%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009787
$0.009787$0.009787

+144.67%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010474
$0.000010474$0.000010474

+74.56%

Flux

Flux

FLUX

$0.20281
$0.20281$0.20281

+85.50%

Solidus Ai Tech

Solidus Ai Tech

AITECH

$0.02460
$0.02460$0.02460

+52.13%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

GMEON-na-USD kalkulačka

Suma

GMEON
GMEON
USD
USD

1 GMEON = 22.06 USD