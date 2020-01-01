Ginnan the Cat (GINNAN) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Ginnan the Cat (GINNAN) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Ginnan the Cat (GINNAN) informácie

Ginnan The Cat. Brother of Doge.

Oficiálna webová stránka:
https://www.ginnan.com
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/GinNabffZL4fUj9Vactxha74GDAW8kDPGaHqMtMzps2f

Ginnan the Cat (GINNAN) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Ginnan the Cat (GINNAN) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 354.31K
$ 354.31K$ 354.31K
Celková ponuka:
$ 6.90T
$ 6.90T$ 6.90T
Počet coinov v obehu:
$ 6.90T
$ 6.90T$ 6.90T
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 354.31K
$ 354.31K$ 354.31K
Historické maximum:
$ 0.000011999
$ 0.000011999$ 0.000011999
Historické minimum:
$ 0.000000035147351519
$ 0.000000035147351519$ 0.000000035147351519
Aktuálna cena:
$ 0.00000005135
$ 0.00000005135$ 0.00000005135

Ginnan the Cat (GINNAN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Ginnan the Cat (GINNAN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet GINNAN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu GINNAN tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili GINNAN tokenomiku, preskúmajte cenu GINNAN tokenu naživo!

Ako kúpiť GINNAN

Máte záujem pridať Ginnan the Cat (GINNAN) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu GINNAN vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Ginnan the Cat (GINNAN) história cien

Analýza histórie cien GINNAN pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

GINNAN cenová predikcia

Chcete vedieť, kam GINNAN asi smeruje? Naša GINNAN stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.