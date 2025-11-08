Aktuálna dnešná cena GG3 je 0.00302USD. Trhová kapitalizácia GGX je --USD. Sledujte aktualizácie cien GGX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena GG3 je 0.00302USD. Trhová kapitalizácia GGX je --USD. Sledujte aktualizácie cien GGX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena GG3 (GGX) je $ 0.00302, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny GGX na USD konverzný kurz je $ 0.00302 za GGX.
GG3 sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- GGX. Počas posledných 24 hodín sa GGXobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00302 (low) do $ 0.00321 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa GGX zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o -31.37% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 92.87.
GG3 (GGX) informácie o trhu
$ 92.87
$ 92.87$ 92.87
$ 3.02M
$ 3.02M$ 3.02M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia GG3 je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 92.87. Počet coinov v obehu GGX je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 3.02M.
História cien GG3 v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00302
$ 0.00302$ 0.00302
24 hod Low
$ 0.00321
$ 0.00321$ 0.00321
24 hod High
$ 0.00302
$ 0.00302$ 0.00302
$ 0.00321
$ 0.00321$ 0.00321
0.00%
0.00%
-31.37%
-31.37%
GG3 (GGX) história cien USD
Sledujte zmeny cien GG3 za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
0.00%
30 dní
$ -0.00769
-71.81%
60 dní
$ -0.01759
-85.35%
90 dní
$ -0.01893
-86.25%
GG3 dnešná zmena ceny
Dnes GGX zaznamenal zmenu o $ 0 (0.00%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
GG3 zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00769 (-71.81%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
GG3 zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal GGX zmenu o $ -0.01759 (-85.35%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
GG3 zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.01893 (-86.25%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby GG3 (GGX)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby GG3, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny GG3?
Several key factors influence GG3 (GGX) cryptocurrency prices:
Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price dynamics.
Technology Updates: Platform developments, upgrades, and new features can drive price movements.
Partnerships: Strategic alliances and collaborations may boost token value.
Regulatory News: Government policies and crypto regulations impact investor sentiment.
Bitcoin Correlation: Like most altcoins, GGX often follows Bitcoin's price trends.
Trading Volume: Higher liquidity typically leads to more stable pricing.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu GG3?
People want to know GG3 (GGX) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and risk assessment. Real-time pricing helps traders capitalize on market volatility and opportunities. Investors track daily performance to evaluate their holdings' value and make strategic moves based on current market conditions.
Cenové predikcie pre GG3
Cenová predikcia GG3 (GGX) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena GGX v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia GG3 (GGX) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena GG3 mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne GG3 v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku GGX cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na GG3 Cenové predikcie.
O GG3
GGX is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain technology. It is designed to facilitate transactions and store value, with a focus on providing a secure, decentralized platform for the exchange of digital assets. GGX uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of the asset to validate transactions and earn rewards. The supply and issuance model of GGX is fixed, with a predetermined number of tokens that will ever be in circulation. This crypto asset is typically used within its own ecosystem for various transactions and services, and its blockchain design allows for the development of decentralized applications.
Ako nakupovať a investovať GG3
Ste pripravení začať s GG3? Nákup GGX na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom GG3. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu GG3 (GGX) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a GG3 sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s GG3
Vlastníctvo GG3 vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je GG3 (GGX)
GG3 pioneers smart community engagement through first-to-market AI Agents Swarm technology, learning from major platforms including X, YouTube, Discord, Telegram, Steam and Twitch. Analyzing 100,000+ Steam games and user behavior data, it bridges Web2 and Web3 through personalized, AI-driven experiences.
GG3 Zdroj
Pre hlbšie pochopenie GG3 zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota GG3 rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do GG3 podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíGG3?
Dnešná cena GG3 je $ 0.00302. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je GG3 stále dobrou investíciou?
GG3 zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do GGX, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s GG3?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo GG3 v hodnote $ 92.87.
Aká je aktuálna cena GG3?
Živá cena GGX sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu GG3 vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena GGX, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu GG3?
Cenu GGX ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre GGX na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár GGX/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena GG3 pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena GG3 v tomto roku?
Cena GG3 by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu GG3 (GGX).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:40:12 (UTC+8)
GG3 (GGX) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.