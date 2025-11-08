BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena GG3 je 0.00302USD. Trhová kapitalizácia GGX je --USD. Sledujte aktualizácie cien GGX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

GG3 Logo

GG3 kurz (GGX)

1 GGX na USD aktuálnu cenu:

$0.00302
0.00%1D
USD
GG3 (GGX) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:40:12 (UTC+8)

Dnešná cena GG3

Aktuálna dnešná cena GG3 (GGX) je $ 0.00302, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny GGX na USD konverzný kurz je $ 0.00302 za GGX.

GG3 sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- GGX. Počas posledných 24 hodín sa GGXobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00302 (low) do $ 0.00321 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa GGX zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o -31.37% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 92.87.

GG3 (GGX) informácie o trhu

--
$ 92.87
$ 3.02M
--
1,000,000,000
BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia GG3 je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 92.87. Počet coinov v obehu GGX je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 3.02M.

História cien GG3 v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00302
24 hod Low
$ 0.00321
24 hod High

$ 0.00302
$ 0.00321
--
--
0.00%

0.00%

-31.37%

-31.37%

GG3 (GGX) história cien USD

Sledujte zmeny cien GG3 za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 00.00%
30 dní$ -0.00769-71.81%
60 dní$ -0.01759-85.35%
90 dní$ -0.01893-86.25%
GG3 dnešná zmena ceny

Dnes GGX zaznamenal zmenu o $ 0 (0.00%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

GG3 zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00769 (-71.81%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

GG3 zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal GGX zmenu o $ -0.01759 (-85.35%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

GG3 zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.01893 (-86.25%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby GG3 (GGX)?

Pozrite si GG3stránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre GG3

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby GG3, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny GG3?

Several key factors influence GG3 (GGX) cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact GGX pricing.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price dynamics.

Technology Updates: Platform developments, upgrades, and new features can drive price movements.

Partnerships: Strategic alliances and collaborations may boost token value.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations impact investor sentiment.

Bitcoin Correlation: Like most altcoins, GGX often follows Bitcoin's price trends.

Trading Volume: Higher liquidity typically leads to more stable pricing.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu GG3?

People want to know GG3 (GGX) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and risk assessment. Real-time pricing helps traders capitalize on market volatility and opportunities. Investors track daily performance to evaluate their holdings' value and make strategic moves based on current market conditions.

Cenové predikcie pre GG3

Cenová predikcia GG3 (GGX) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena GGX v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia GG3 (GGX) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena GG3 mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

