Green Grey MetaGame (GGMT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Green Grey MetaGame (GGMT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Green Grey MetaGame (GGMT) informácie

GG MetaGame offers a dynamic gaming ecosystem merging hundreds of casual mobile games, primarily based on our own portfolio of already successful titles with a dedicated audience , with our main product being an SDK for easy integration of mobile games into the ecosystem.

Oficiálna webová stránka:
https://ggmt.io
Biela kniha:
https://docs.ggmt.io
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x76aAb5FD2243d99EAc92d4d9EBF23525d3ACe4Ec

Green Grey MetaGame (GGMT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Green Grey MetaGame (GGMT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00
Celková ponuka:
$ 10.00B
$ 10.00B
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 6.62M
$ 6.62M
Historické maximum:
$ 0.3
$ 0.3
Historické minimum:
$ 0.000867166293203724
$ 0.000867166293203724
Aktuálna cena:
$ 0.000662
$ 0.000662

Green Grey MetaGame (GGMT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Green Grey MetaGame (GGMT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet GGMT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu GGMT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili GGMT tokenomiku, preskúmajte cenu GGMT tokenu naživo!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.