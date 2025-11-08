BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Grand Gangsta City je 0.002012USD. Trhová kapitalizácia GGC je --USD. Sledujte aktualizácie cien GGC v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Grand Gangsta City Logo

Grand Gangsta City kurz (GGC)

1 GGC na USD aktuálnu cenu:

+7.93%1D
USD
Grand Gangsta City (GGC) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:40:05 (UTC+8)

Dnešná cena Grand Gangsta City

Aktuálna dnešná cena Grand Gangsta City (GGC) je $ 0.002012, s 7.93% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny GGC na USD konverzný kurz je $ 0.002012 za GGC.

Grand Gangsta City sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- GGC. Počas posledných 24 hodín sa GGCobchodovalo v rozmedzí od $ 0.001755 (low) do $ 0.002042 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa GGC zmenilo o -0.40% za poslednú hodinu a o -3.88% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 61.50K.

Grand Gangsta City (GGC) informácie o trhu

SEIEVM

Aktuálna trhová kapitalizácia Grand Gangsta City je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 61.50K. Počet coinov v obehu GGC je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 2.01M.

História cien Grand Gangsta City v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
24 hod High

-0.40%

+7.93%

-3.88%

-3.88%

Grand Gangsta City (GGC) história cien USD

Sledujte zmeny cien Grand Gangsta City za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00014783+7.93%
30 dní$ -0.000986-32.89%
60 dní$ -0.00151-42.88%
90 dní$ -0.006945-77.54%
Grand Gangsta City dnešná zmena ceny

Dnes GGC zaznamenal zmenu o $ +0.00014783 (+7.93%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Grand Gangsta City zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.000986 (-32.89%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Grand Gangsta City zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal GGC zmenu o $ -0.00151 (-42.88%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Grand Gangsta City zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.006945 (-77.54%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Grand Gangsta City (GGC)?

Pozrite si Grand Gangsta Citystránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Grand Gangsta City

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Grand Gangsta City, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Grand Gangsta City?

Several key factors influence Grand Gangsta City (GGC) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact GGC pricing.

Game Adoption: Player base growth and active user engagement drive demand for the token.

Utility & Features: In-game use cases, staking rewards, and token utility within the ecosystem affect value.

Supply Dynamics: Token distribution, burning mechanisms, and circulating supply influence price movements.

Partnerships: Strategic collaborations and exchange listings can boost visibility and demand.

Development Progress: Game updates, new features, and roadmap milestones impact investor confidence.

Regulatory Environment: Crypto regulations and gaming industry policies affect market sentiment.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Grand Gangsta City?

People want to know Grand Gangsta City (GGC) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility.

Cenové predikcie pre Grand Gangsta City

Cenová predikcia Grand Gangsta City (GGC) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena GGC v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Grand Gangsta City (GGC) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Grand Gangsta City mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Grand Gangsta City v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku GGC cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Grand Gangsta City Cenové predikcie.

O Grand Gangsta City

Global Game Coin (GGC) is a cryptocurrency designed to provide a decentralized solution for the gaming industry. It aims to create a universal currency for gamers worldwide, facilitating transactions and exchanges within and across various gaming platforms. GGC operates on a proof-of-stake (PoS) consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The coin's issuance model is capped, meaning there is a finite supply of GGC. The primary use of GGC is in-game transactions, but it also offers potential for game developers and publishers to monetize their products and services in a new way, fostering a more interconnected and inclusive global gaming ecosystem.

Ako nakupovať a investovať Grand Gangsta City

Ste pripravení začať s Grand Gangsta City? Nákup GGC na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Grand Gangsta City. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Grand Gangsta City (GGC) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Grand Gangsta City sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Grand Gangsta City (GGC)

Čo môžete urobiť s Grand Gangsta City

Vlastníctvo Grand Gangsta City vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Grand Gangsta City (GGC) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Grand Gangsta City (GGC)

Grand Gangsta City is an open-world Web3 game powered by Sei Network. Dive into a massive virtual city, complete missions, build your gang, and earn real rewards. Own vehicles, customize your character, and interact with a living world of NPCs and players. With blockchain tech, all your in-game assets are truly yours—secure, tradable, and decentralized.

Grand Gangsta City Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Grand Gangsta City zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Grand Gangsta City webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Grand Gangsta City

Akú hodnotu bude mať 1 Grand Gangsta City v roku 2030?
Ak by hodnota Grand Gangsta City rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Grand Gangsta City podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Grand Gangsta City (GGC) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o Grand Gangsta City

GGC USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície GGC s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s GGC USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Grand Gangsta City (GGC) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Grand Gangsta City a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
GGC/USDT
$0.002012
$0.002012
+7.93%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$22.24

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

