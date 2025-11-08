Aktuálna dnešná cena Grand Gangsta City je 0.002012USD. Trhová kapitalizácia GGC je --USD. Sledujte aktualizácie cien GGC v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Grand Gangsta City je 0.002012USD. Trhová kapitalizácia GGC je --USD. Sledujte aktualizácie cien GGC v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Grand Gangsta City (GGC) je $ 0.002012, s 7.93% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny GGC na USD konverzný kurz je $ 0.002012 za GGC.
Grand Gangsta City sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- GGC. Počas posledných 24 hodín sa GGCobchodovalo v rozmedzí od $ 0.001755 (low) do $ 0.002042 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa GGC zmenilo o -0.40% za poslednú hodinu a o -3.88% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 61.50K.
Grand Gangsta City (GGC) informácie o trhu
$ 61.50K
$ 2.01M
1,000,000,000
SEIEVM
Aktuálna trhová kapitalizácia Grand Gangsta City je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 61.50K. Počet coinov v obehu GGC je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 2.01M.
História cien Grand Gangsta City v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
24 hod High
-0.40%
+7.93%
-3.88%
-3.88%
Grand Gangsta City (GGC) história cien USD
Sledujte zmeny cien Grand Gangsta City za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00014783
+7.93%
30 dní
$ -0.000986
-32.89%
60 dní
$ -0.00151
-42.88%
90 dní
$ -0.006945
-77.54%
Grand Gangsta City dnešná zmena ceny
Dnes GGC zaznamenal zmenu o $ +0.00014783 (+7.93%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Grand Gangsta City zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.000986 (-32.89%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Grand Gangsta City zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal GGC zmenu o $ -0.00151 (-42.88%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Grand Gangsta City zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.006945 (-77.54%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Grand Gangsta City (GGC)?
Analýza umelej inteligencie pre Grand Gangsta City
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Grand Gangsta City, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Grand Gangsta City?
Several key factors influence Grand Gangsta City (GGC) token prices:
Partnerships: Strategic collaborations and exchange listings can boost visibility and demand.
Development Progress: Game updates, new features, and roadmap milestones impact investor confidence.
Regulatory Environment: Crypto regulations and gaming industry policies affect market sentiment.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Grand Gangsta City?
People want to know Grand Gangsta City (GGC) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility.
Cenové predikcie pre Grand Gangsta City
Cenová predikcia Grand Gangsta City (GGC) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena GGC v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Grand Gangsta City (GGC) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Grand Gangsta City mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Grand Gangsta City v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku GGC cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Grand Gangsta City Cenové predikcie.
O Grand Gangsta City
Global Game Coin (GGC) is a cryptocurrency designed to provide a decentralized solution for the gaming industry. It aims to create a universal currency for gamers worldwide, facilitating transactions and exchanges within and across various gaming platforms. GGC operates on a proof-of-stake (PoS) consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The coin's issuance model is capped, meaning there is a finite supply of GGC. The primary use of GGC is in-game transactions, but it also offers potential for game developers and publishers to monetize their products and services in a new way, fostering a more interconnected and inclusive global gaming ecosystem.
Čo je Grand Gangsta City (GGC)
Grand Gangsta City is an open-world Web3 game powered by Sei Network. Dive into a massive virtual city, complete missions, build your gang, and earn real rewards. Own vehicles, customize your character, and interact with a living world of NPCs and players. With blockchain tech, all your in-game assets are truly yours—secure, tradable, and decentralized.
Grand Gangsta City Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Grand Gangsta City zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Grand Gangsta City
Akú hodnotu bude mať 1 Grand Gangsta City v roku 2030?
Ak by hodnota Grand Gangsta City rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Grand Gangsta City podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíGrand Gangsta City?
Dnešná cena Grand Gangsta City je $ 0.002012. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Grand Gangsta City stále dobrou investíciou?
Grand Gangsta City zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do GGC, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Grand Gangsta City?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Grand Gangsta City v hodnote $ 61.50K.
Aká je aktuálna cena Grand Gangsta City?
Živá cena GGC sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Grand Gangsta City vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena GGC, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Grand Gangsta City?
Cenu GGC ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,199.84
+2.38%
ETH
3,443.75
+4.43%
SOL
163.89
+5.45%
COAI
1.2165
+11.32%
USDC
1.0005
0.00%
Zvýši sa cena Grand Gangsta City v tomto roku?
Cena Grand Gangsta City by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Grand Gangsta City (GGC).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:40:05 (UTC+8)
Grand Gangsta City (GGC) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.