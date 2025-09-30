GenomeFi (GENO) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o GenomeFi (GENO) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 13:00:14 (UTC+8)
GenomeFi (GENO) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre GenomeFi (GENO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia: $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Počet coinov v obehu: $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie): $ 140.00K
$ 140.00K
$ 140.00K$ 140.00K
Historické maximum: $ 0.306
$ 0.306
$ 0.306$ 0.306
Historické minimum:
$ 0.000004528530954801
$ 0.000004528530954801$ 0.000004528530954801
Aktuálna cena:
$ 0.00014
$ 0.00014$ 0.00014

GenomeFi (GENO) informácie

GenomeFi is an AI-based Web3 Genome DID platform targeting Web2 users related to the bioindustry and Web3 users.

Oficiálna webová stránka:
https://genomefi.io/
Biela kniha:
https://whitepaper.genomefi.io/
Prieskumník blokov:
https://polygonscan.com/token/0xCa730042595a1809793fbe2e9883c184c7Eb27Db

GenomeFi (GENO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky GenomeFi (GENO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet GENO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu GENO tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili GENO tokenomiku, preskúmajte cenu GENO tokenu naživo!

Ako kúpiť GENO

Máte záujem pridať GenomeFi (GENO) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu GENO vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

GenomeFi (GENO) história cien

Analýza histórie cien GENO pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

GENO cenová predikcia

Chcete vedieť, kam GENO asi smeruje? Naša GENO stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

