Gearbox (GEAR) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Gearbox (GEAR) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Gearbox (GEAR) informácie

Gearbox is a generalized leverage protocol. It has two sides to it: passive liquidity providers who earn low-risk APY by providing single-asset liquidity; and active farmers, firms, or even other protocols who borrow those assets to trade or farm with even x10 leverage.

Oficiálna webová stránka:
https://gearbox.fi/
Biela kniha:
https://docs.gearbox.finance/overview/whitepaper
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xba3335588d9403515223f109edc4eb7269a9ab5d#balances

Gearbox (GEAR) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Gearbox (GEAR) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 32.52M
$ 32.52M
Celková ponuka:
$ 10.00B
$ 10.00B
Počet coinov v obehu:
$ 10.00B
$ 10.00B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 32.52M
$ 32.52M
Historické maximum:
$ 0.037494
$ 0.037494
Historické minimum:
$ 0.002394699189497087
$ 0.002394699189497087
Aktuálna cena:
$ 0.003252
$ 0.003252

Gearbox (GEAR) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Gearbox (GEAR) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet GEAR tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu GEAR tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili GEAR tokenomiku, preskúmajte cenu GEAR tokenu naživo!

Ako kúpiť GEAR

Máte záujem pridať Gearbox (GEAR) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu GEAR vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Gearbox (GEAR) história cien

Analýza histórie cien GEAR pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

GEAR cenová predikcia

Chcete vedieť, kam GEAR asi smeruje? Naša GEAR stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.