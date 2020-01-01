GCOTI (GCOTI) tokenomika

GCOTI (GCOTI) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o GCOTI (GCOTI) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
GCOTI (GCOTI) informácie

COTI is the fastest and lightest confidentiality layer on Ethereum. Powered by the breakthrough cryptographic protocol Garbled Circuits and secured by Ethereum, COTI introduces the most advanced and compliant solution for data protection on the public blockchain. Paving the way for the next wave of Web3 innovation and adoption, COTI unlocks a whole new world of use cases, including confidential transactions, Artificial Intelligence, DeFi, decentralized identification, and more.

Oficiálna webová stránka:
https://coti.io/
Biela kniha:
https://coti.io/files/treasury2.0_lp.pdf
Prieskumník blokov:
https://explorer.coti.io/

GCOTI (GCOTI) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre GCOTI (GCOTI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
Celková ponuka:
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 7.37M
Historické maximum:
$ 0.16251
Historické minimum:
$ 0.005601592708485165
Aktuálna cena:
$ 0.00737
GCOTI (GCOTI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky GCOTI (GCOTI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet GCOTI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu GCOTI tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili GCOTI tokenomiku, preskúmajte cenu GCOTI tokenu naživo!

GCOTI (GCOTI) história cien

Analýza histórie cien GCOTI pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

GCOTI cenová predikcia

Chcete vedieť, kam GCOTI asi smeruje? Naša GCOTI stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.