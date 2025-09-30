GCB TOKEN (GCB) tokenomika

GCB TOKEN (GCB) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o GCB TOKEN (GCB) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 14:06:47 (UTC+8)
GCB TOKEN (GCB) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre GCB TOKEN (GCB) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 36.18M
Celková ponuka:
$ 1.20B
Počet coinov v obehu:
$ 1.20B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 75.25M
Historické maximum:
$ 0.3476
Historické minimum:
$ 0.025015739570114492
Aktuálna cena:
$ 0.0301
GCB TOKEN (GCB) informácie

GCB token is a utility token designed for the future, enabling secure, fast, and convenient financial transactions globally.

Oficiálna webová stránka:
https://www.gcbex.com
Biela kniha:
https://gcbtoken.io/download/white-paper
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x84f70be4DEb029d5f8AACBeAcC74c4dC10737342

GCB TOKEN (GCB) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky GCB TOKEN (GCB) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet GCB tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu GCB tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili GCB tokenomiku, preskúmajte cenu GCB tokenu naživo!

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

