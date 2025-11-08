BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Gata je 0.01516USD. Trhová kapitalizácia GATA je 1,459,020.9126USD. Sledujte aktualizácie cien GATA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Gata Logo

Gata kurz (GATA)

1 GATA na USD aktuálnu cenu:

$0.01521
$0.01521
-1.16%1D
USD
Gata (GATA) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:39:58 (UTC+8)

Dnešná cena Gata

Aktuálna dnešná cena Gata (GATA) je $ 0.01516, s 1.16% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny GATA na USD konverzný kurz je $ 0.01516 za GATA.

Gata sa v súčasnosti radí na #1924 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1.46M, pričom počet coinov v obehu je 96.24M GATA. Počas posledných 24 hodín sa GATAobchodovalo v rozmedzí od $ 0.014 (low) do $ 0.01821 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.17518834628959326, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.012968963083703223.

V krátkodobom vývoji sa GATA zmenilo o +1.13% za poslednú hodinu a o -11.25% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 127.54K.

Gata (GATA) informácie o trhu

No.1924

$ 1.46M
$ 1.46M

$ 127.54K
$ 127.54K

$ 15.16M
$ 15.16M

96.24M
96.24M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

9.62%

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Gata je $ 1.46M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 127.54K. Počet coinov v obehu GATA je 96.24M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 15.16M.

História cien Gata v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.014
$ 0.014
24 hod Low
$ 0.01821
$ 0.01821
24 hod High

$ 0.014
$ 0.014

$ 0.01821
$ 0.01821

$ 0.17518834628959326
$ 0.17518834628959326

$ 0.012968963083703223
$ 0.012968963083703223

+1.13%

-1.16%

-11.25%

-11.25%

Gata (GATA) história cien USD

Sledujte zmeny cien Gata za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.0001785-1.16%
30 dní$ -0.02512-62.37%
60 dní$ -0.01484-49.47%
90 dní$ +0.00516+51.60%
Gata dnešná zmena ceny

Dnes GATA zaznamenal zmenu o $ -0.0001785 (-1.16%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Gata zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.02512 (-62.37%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Gata zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal GATA zmenu o $ -0.01484 (-49.47%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Gata zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.00516 (+51.60%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Gata (GATA)?

Pozrite si Gatastránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Gata

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Gata, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Gata?

GATA token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact GATA pricing.

Supply and Demand: Token circulation, staking rewards, and trading volume affect price dynamics.

Project Development: Platform updates, partnerships, and roadmap progress influence investor interest.

Utility and Adoption: Real-world use cases and ecosystem growth drive demand.

Regulatory News: Government policies and compliance developments impact market perception.

Trading Volume: Higher liquidity typically leads to more stable pricing.

Community Activity: Social media buzz and community engagement affect market sentiment.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Gata?

People want to know GATA price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and risk assessment. Real-time price data helps traders identify market trends, volatility patterns, and potential profit opportunities in this cryptocurrency.

Cenové predikcie pre Gata

Cenová predikcia Gata (GATA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena GATA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Gata (GATA) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Gata mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Gata v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku GATA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Gata Cenové predikcie.

O Gata

GATA is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized platform. The primary purpose of GATA is to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments quickly and securely without the need for intermediaries. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. GATA's supply model is fixed, meaning that there is a predetermined number of coins that will ever be in circulation. This cryptocurrency is typically used in online marketplaces and for remittances, providing a decentralized and cost-effective alternative to traditional financial systems. Its ecosystem is designed to support the development of decentralized applications, further expanding its utility and potential use cases.

Ako nakupovať a investovať Gata

Ste pripravení začať s Gata? Nákup GATA na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Gata. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Gata (GATA) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 96.24M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Gata sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Gata (GATA)

Čo je Gata (GATA)

Gata accelerates AI advancement through decentralisation. We build a decentralized model to unlock foundational AI resources—data and compute—powering open AI and returning value to the many, not the few.

Gata Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Gata zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Gata webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Gata

Akú hodnotu bude mať 1 Gata v roku 2030?
Ak by hodnota Gata rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Gata podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:39:58 (UTC+8)

Gata (GATA) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
