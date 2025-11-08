Aktuálna dnešná cena Gata je 0.01516USD. Trhová kapitalizácia GATA je 1,459,020.9126USD. Sledujte aktualizácie cien GATA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Gata je 0.01516USD. Trhová kapitalizácia GATA je 1,459,020.9126USD. Sledujte aktualizácie cien GATA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Gata (GATA) je $ 0.01516, s 1.16% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny GATA na USD konverzný kurz je $ 0.01516 za GATA.
Gata sa v súčasnosti radí na #1924 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1.46M, pričom počet coinov v obehu je 96.24M GATA. Počas posledných 24 hodín sa GATAobchodovalo v rozmedzí od $ 0.014 (low) do $ 0.01821 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.17518834628959326, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.012968963083703223.
V krátkodobom vývoji sa GATA zmenilo o +1.13% za poslednú hodinu a o -11.25% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 127.54K.
Gata (GATA) informácie o trhu
No.1924
$ 1.46M
$ 1.46M$ 1.46M
$ 127.54K
$ 127.54K$ 127.54K
$ 15.16M
$ 15.16M$ 15.16M
96.24M
96.24M 96.24M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
9.62%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia Gata je $ 1.46M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 127.54K. Počet coinov v obehu GATA je 96.24M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 15.16M.
História cien Gata v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.014
$ 0.014$ 0.014
24 hod Low
$ 0.01821
$ 0.01821$ 0.01821
24 hod High
$ 0.014
$ 0.014$ 0.014
$ 0.01821
$ 0.01821$ 0.01821
$ 0.17518834628959326
$ 0.17518834628959326$ 0.17518834628959326
$ 0.012968963083703223
$ 0.012968963083703223$ 0.012968963083703223
+1.13%
-1.16%
-11.25%
-11.25%
Gata (GATA) história cien USD
Sledujte zmeny cien Gata za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.0001785
-1.16%
30 dní
$ -0.02512
-62.37%
60 dní
$ -0.01484
-49.47%
90 dní
$ +0.00516
+51.60%
Gata dnešná zmena ceny
Dnes GATA zaznamenal zmenu o $ -0.0001785 (-1.16%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Gata zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.02512 (-62.37%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Gata zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal GATA zmenu o $ -0.01484 (-49.47%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Gata zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.00516 (+51.60%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Gata (GATA)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Gata, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Gata?
GATA token prices are influenced by several key factors:
Utility and Adoption: Real-world use cases and ecosystem growth drive demand.
Regulatory News: Government policies and compliance developments impact market perception.
Trading Volume: Higher liquidity typically leads to more stable pricing.
Community Activity: Social media buzz and community engagement affect market sentiment.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Gata?
People want to know GATA price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and risk assessment. Real-time price data helps traders identify market trends, volatility patterns, and potential profit opportunities in this cryptocurrency.
Cenové predikcie pre Gata
Cenová predikcia Gata (GATA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena GATA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Gata (GATA) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Gata mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Gata v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku GATA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Gata Cenové predikcie.
O Gata
GATA is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized platform. The primary purpose of GATA is to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments quickly and securely without the need for intermediaries. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. GATA's supply model is fixed, meaning that there is a predetermined number of coins that will ever be in circulation. This cryptocurrency is typically used in online marketplaces and for remittances, providing a decentralized and cost-effective alternative to traditional financial systems. Its ecosystem is designed to support the development of decentralized applications, further expanding its utility and potential use cases.
GATA is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized platform. The primary purpose of GATA is to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments quickly and securely without the need for intermediaries. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. GATA's supply model is fixed, meaning that there is a predetermined number of coins that will ever be in circulation. This cryptocurrency is typically used in online marketplaces and for remittances, providing a decentralized and cost-effective alternative to traditional financial systems. Its ecosystem is designed to support the development of decentralized applications, further expanding its utility and potential use cases.
Ako nakupovať a investovať Gata
Ste pripravení začať s Gata? Nákup GATA na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Gata. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Gata (GATA) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 96.24M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Gata sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Gata
Vlastníctvo Gata vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Gata (GATA)
Gata accelerates AI advancement through decentralisation. We build a decentralized model to unlock foundational AI resources—data and compute—powering open AI and returning value to the many, not the few.
Gata accelerates AI advancement through decentralisation. We build a decentralized model to unlock foundational AI resources—data and compute—powering open AI and returning value to the many, not the few.
Gata Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Gata zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Gata rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Gata podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíGata?
Dnešná cena Gata je $ 0.01516. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Gata stále dobrou investíciou?
Gata zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do GATA, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Gata?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Gata v hodnote $ 127.54K.
Aká je aktuálna cena Gata?
Živá cena GATA sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Gata vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena GATA, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Gata?
Cenu GATA ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,224.82
+2.40%
ETH
3,444.03
+4.44%
SOL
163.91
+5.46%
COAI
1.2145
+11.14%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre GATA na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár GATA/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Gata pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Gata v tomto roku?
Cena Gata by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Gata (GATA).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:39:58 (UTC+8)
Gata (GATA) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.