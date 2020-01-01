GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) tokenomika
GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) informácie
GAME by Virtuals empowers AI agents to operate autonomously, processing inputs and generating responses while learning from past interactions. It enhances decision-making by leveraging long-term memory, including experiences, reflections, and dynamic personality traits.
GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet GAMEVIRTUAL tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu GAMEVIRTUAL tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili GAMEVIRTUAL tokenomiku, preskúmajte cenu GAMEVIRTUAL tokenu naživo!
GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) história cien
Analýza histórie cien GAMEVIRTUAL pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
