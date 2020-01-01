Galaxis (GALAXIS) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Galaxis (GALAXIS) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Galaxis (GALAXIS) informácie

Galaxis is a no-code community monetization and engagement platform.

Oficiálna webová stránka:
https://galaxis.xyz
Biela kniha:
https://wiki.galaxis.xyz/en/home/whitepaper
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/address/0x423071774C43c0Aaf4210b439E7CDA8c797e2F26

Galaxis (GALAXIS) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Galaxis (GALAXIS) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 747.65K
Celková ponuka:
$ 7.33B
Počet coinov v obehu:
$ 3.30B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 2.27M
Historické maximum:
$ 0.0055375
Historické minimum:
$ 0.000198971622350331
Aktuálna cena:
$ 0.0002267
Galaxis (GALAXIS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Galaxis (GALAXIS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet GALAXIS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu GALAXIS tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili GALAXIS tokenomiku, preskúmajte cenu GALAXIS tokenu naživo!

Ako kúpiť GALAXIS

Máte záujem pridať Galaxis (GALAXIS) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu GALAXIS vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Galaxis (GALAXIS) história cien

Analýza histórie cien GALAXIS pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

GALAXIS cenová predikcia

Chcete vedieť, kam GALAXIS asi smeruje? Naša GALAXIS stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.