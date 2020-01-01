GAINS (GAINS) tokenomika

GAINS (GAINS) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o GAINS (GAINS) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
GAINS (GAINS) informácie

GAINS is a launchpad & decentralized VC with a 6-year track record of $30M+ invested in 300+ projects including giants like Avalanche, Hashgraph, Quant Network, Bloktopia, Kujira and many more.

Oficiálna webová stránka:
https://www.gains-associates.com/
Biela kniha:
https://drive.google.com/file/d/1YQaEmyY88GLf4vzXf7KYi5Qkjo2ixsDK/view
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x056c1d42fb1326f57da7f19ebb7dda4673f1ff55

GAINS (GAINS) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre GAINS (GAINS) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 901.19K
Celková ponuka:
$ 100.00M
Počet coinov v obehu:
$ 38.69M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 2.33M
Historické maximum:
$ 0.492
Historické minimum:
$ 0.010955131140724623
Aktuálna cena:
$ 0.02329
GAINS (GAINS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky GAINS (GAINS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet GAINS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu GAINS tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili GAINS tokenomiku, preskúmajte cenu GAINS tokenu naživo!

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.