Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Griffin AI je 0.005271USD. Trhová kapitalizácia GAIN je --USD. Sledujte aktualizácie cien GAIN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Griffin AI Logo

Griffin AI kurz (GAIN)

1 GAIN na USD aktuálnu cenu:

$0.005271
$0.005271
-0.22%1D
USD
Griffin AI (GAIN) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:39:51 (UTC+8)

Dnešná cena Griffin AI

Aktuálna dnešná cena Griffin AI (GAIN) je $ 0.005271, s 0.22% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny GAIN na USD konverzný kurz je $ 0.005271 za GAIN.

Griffin AI sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- GAIN. Počas posledných 24 hodín sa GAINobchodovalo v rozmedzí od $ 0.004619 (low) do $ 0.005401 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa GAIN zmenilo o -2.41% za poslednú hodinu a o -25.07% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 37.02K.

Griffin AI (GAIN) informácie o trhu

$ 37.02K
$ 5.27M
1,000,000,000
BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Griffin AI je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 37.02K. Počet coinov v obehu GAIN je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 5.27M.

História cien Griffin AI v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.004619
24 hod Low
$ 0.005401
24 hod High

-2.41%

-0.22%

-25.07%

-25.07%

Griffin AI (GAIN) história cien USD

Sledujte zmeny cien Griffin AI za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.00001162-0.22%
30 dní$ -0.033969-86.57%
60 dní$ -0.014729-73.65%
90 dní$ -0.014729-73.65%
Griffin AI dnešná zmena ceny

Dnes GAIN zaznamenal zmenu o $ -0.00001162 (-0.22%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Griffin AI zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.033969 (-86.57%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Griffin AI zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal GAIN zmenu o $ -0.014729 (-73.65%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Griffin AI zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.014729 (-73.65%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Griffin AI (GAIN)?

Pozrite si Griffin AIstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Griffin AI

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Griffin AI, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Griffin AI?

Several key factors influence Griffin AI (GAIN) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact GAIN pricing.

Technology Development: Progress in Griffin AI's artificial intelligence capabilities and platform updates drive value.

Adoption Rate: Real-world usage of Griffin AI services and partnerships with businesses affect demand.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity can stabilize or increase prices.

Competition: Performance relative to other AI-focused cryptocurrencies influences market position.

Regulatory News: Government policies on AI and cryptocurrency affect investor confidence.

Token Utility: Actual use cases within the Griffin AI ecosystem create genuine demand.

Supply Dynamics: Token burning, staking mechanisms, and circulation supply impact scarcity.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Griffin AI?

People want to know Griffin AI (GAIN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Cenové predikcie pre Griffin AI

Cenová predikcia Griffin AI (GAIN) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena GAIN v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Griffin AI (GAIN) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Griffin AI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Griffin AI v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku GAIN cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Griffin AI Cenové predikcie.

O Griffin AI

GAIN (GAIN) is a cryptocurrency that operates on a decentralized blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a primary focus on providing a secure and efficient means of transferring value. GAIN uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of the currency to validate transactions and earn rewards, thus incentivizing participation in the network. The asset's issuance model is capped, meaning there is a finite supply of GAIN tokens. This cryptocurrency is typically used within its native ecosystem for various purposes, including payments, staking, and participation in decentralized applications (dApps). As a digital asset, GAIN embodies the principles of decentralization, transparency, and security inherent to blockchain technology.

Ako nakupovať a investovať Griffin AI

Ste pripravení začať s Griffin AI? Nákup GAIN na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Griffin AI. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Griffin AI (GAIN) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Griffin AI sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Griffin AI (GAIN)

Čo môžete urobiť s Griffin AI

Vlastníctvo Griffin AI vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Griffin AI (GAIN) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
Čo je Griffin AI (GAIN)

Griffin AI is the fastest-growing no-code agent builder for DeFi, powering more than 15,000 live agents. Its key differentiator is simple: agents that actually work—like the Transaction Execution Agent (TEA), which executes swaps and yield strategies seamlessly across major chains and wallets. Built and run by a star engineering team led by Oliver Feldmeier, who founded one of Europe’s first regulated digital asset exchanges and took it public in a $100M NASDAQ IPO, Griffin AI combines proven leadership with deep technical execution. The project is addressing a $1 trillion DeFi market, where 95% of projects lack AI capabilities, by delivering superintelligent agents that operate directly on-chain. Griffin AI agents are already integrated with and trusted by BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap, and Bithumb’s Burrito Wallet, with more tier-one projects joining the ecosystem. At the core of this future is $GAIN, Griffin AI’s native token—the gas of agentic DeFi and one of the biggest opportunities in crypto today.

Griffin AI Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Griffin AI zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Griffin AI webová stránka
Prieskumník blokov

Akú hodnotu bude mať 1 Griffin AI v roku 2030?
Ak by hodnota Griffin AI rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Griffin AI podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Pozrite si viac informácií o Griffin AI

GAIN USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície GAIN s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s GAIN USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Griffin AI (GAIN) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Griffin AI a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
GAIN/USDT
$0.005271
$0.005271
-0.22%
0.00% (USDT)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

