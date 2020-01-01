Gaia (GAIA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Gaia (GAIA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Gaia (GAIA) informácie

Gaia is a decentralized computing infrastructure that enables everyone to create, deploy, scale, and monetize their own AI agents that reflect their styles, values, knowledge, and expertise. 100% of today's AI agents are applications in the OpenAI ecosystem. With our API approach, Gaia is an alternative to OpenAI. Each Gaia node has the ability to be customized with a fine-tuned model supplemented by domain knowledge which eliminates the generic responses many have come to expect.

Oficiálna webová stránka:
https://www.gaianet.ai/
Biela kniha:
https://docs.gaianet.ai/litepaper/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/address/0x2EE7097BfdD98fCE2AC08A1896038a7cd9aaEd81

Gaia (GAIA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Gaia (GAIA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 11.96M
Celková ponuka:
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 170.00M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 70.33M
Historické maximum:
$ 0.157
Historické minimum:
$ 0.03931568467223474
Aktuálna cena:
$ 0.07033
Gaia (GAIA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Gaia (GAIA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet GAIA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu GAIA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili GAIA tokenomiku, preskúmajte cenu GAIA tokenu naživo!

Ako kúpiť GAIA

Máte záujem pridať Gaia (GAIA) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu GAIA vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Gaia (GAIA) história cien

Analýza histórie cien GAIA pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

GAIA cenová predikcia

Chcete vedieť, kam GAIA asi smeruje? Naša GAIA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.