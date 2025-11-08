Aktuálna dnešná cena GraphAI je 0.0714USD. Trhová kapitalizácia GAI je 0USD. Sledujte aktualizácie cien GAI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena GraphAI je 0.0714USD. Trhová kapitalizácia GAI je 0USD. Sledujte aktualizácie cien GAI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena GraphAI (GAI) je $ 0.0714, s 6.76% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny GAI na USD konverzný kurz je $ 0.0714 za GAI.
GraphAI sa v súčasnosti radí na #3890 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 GAI. Počas posledných 24 hodín sa GAIobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0653 (low) do $ 0.075 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.8571500421232581, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000940784235454038.
V krátkodobom vývoji sa GAI zmenilo o -0.70% za poslednú hodinu a o -37.70% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 263.22K.
GraphAI (GAI) informácie o trhu
No.3890
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 263.22K
$ 263.22K$ 263.22K
$ 7.14M
$ 7.14M$ 7.14M
0.00
0.00 0.00
100,000,000
100,000,000 100,000,000
100,000,000
100,000,000 100,000,000
0.00%
BASE
Aktuálna trhová kapitalizácia GraphAI je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 263.22K. Počet coinov v obehu GAI je 0.00, pričom celková zásoba je 100000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 7.14M.
História cien GraphAI v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0653
$ 0.0653$ 0.0653
24 hod Low
$ 0.075
$ 0.075$ 0.075
24 hod High
$ 0.0653
$ 0.0653$ 0.0653
$ 0.075
$ 0.075$ 0.075
$ 0.8571500421232581
$ 0.8571500421232581$ 0.8571500421232581
$ 0.000940784235454038
$ 0.000940784235454038$ 0.000940784235454038
-0.70%
+6.76%
-37.70%
-37.70%
GraphAI (GAI) história cien USD
Sledujte zmeny cien GraphAI za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.004496
+6.76%
30 dní
$ -0.1448
-66.98%
60 dní
$ -0.1286
-64.30%
90 dní
$ -0.1286
-64.30%
GraphAI dnešná zmena ceny
Dnes GAI zaznamenal zmenu o $ +0.004496 (+6.76%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
GraphAI zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.1448 (-66.98%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
GraphAI zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal GAI zmenu o $ -0.1286 (-64.30%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
GraphAI zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.1286 (-64.30%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby GraphAI (GAI)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby GraphAI, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny GraphAI?
Several key factors influence GraphAI (GAI) token prices:
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact GAI pricing.
Adoption & Utility: Real-world usage of GraphAI's AI and blockchain integration features drives demand.
Technology Development: Platform updates, partnerships, and technical milestones affect value.
Regulatory News: Government policies on AI and crypto affect investor sentiment.
Competition: Performance relative to other AI-crypto projects influences positioning.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu GraphAI?
People want to know GraphAI (GAI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio valuation, tracking investment performance, and assessing market trends. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility, manage risk, and determine optimal entry/exit points in this emerging AI-focused cryptocurrency market.
Cenové predikcie pre GraphAI
Cenová predikcia GraphAI (GAI) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena GAI v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia GraphAI (GAI) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena GraphAI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne GraphAI v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku GAI cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na GraphAI Cenové predikcie.
O GraphAI
GAI (GAI) is a cryptocurrency asset that operates on the Ethereum blockchain. It is designed to function as a utility token within the broader ecosystem of the GAIA project, a decentralized platform focused on creating a sustainable and scalable blockchain solution. GAI's primary role is to facilitate transactions and incentivize participation within the GAIA network, contributing to the overall security and efficiency of the platform. The token follows a fixed supply model, with issuance determined by smart contracts. GAI is typically used for transaction fees, staking, and participation in network governance, reflecting its integral role in maintaining and developing the GAIA ecosystem.
Ako nakupovať a investovať GraphAI
Ste pripravení začať s GraphAI? Nákup GAI na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom GraphAI. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu GraphAI (GAI) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 0.00 tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a GraphAI sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s GraphAI
Vlastníctvo GraphAI vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je GraphAI (GAI)
The first MCP-based, GraphRAG-Powered AI data layer enabling the integration of RWAs into the world of DeFAI. GraphAI introduces a revolutionary approach to blockchain data utilization, enabling developers and users to create powerful AI-driven decentralized applications (dApps).
GraphAI Zdroj
Pre hlbšie pochopenie GraphAI zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota GraphAI rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do GraphAI podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíGraphAI?
Dnešná cena GraphAI je $ 0.0714. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je GraphAI stále dobrou investíciou?
GraphAI zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do GAI, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s GraphAI?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo GraphAI v hodnote $ 263.22K.
Aká je aktuálna cena GraphAI?
Živá cena GAI sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu GraphAI vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena GAI, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu GraphAI?
Cenu GAI ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,198.01
+2.37%
ETH
3,445.21
+4.47%
SOL
164.08
+5.57%
COAI
1.216
+11.28%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre GAI na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár GAI/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena GraphAI pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena GraphAI v tomto roku?
Cena GraphAI by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu GraphAI (GAI).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:39:43 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.