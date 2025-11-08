BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena GraphAI je 0.0714USD. Trhová kapitalizácia GAI je 0USD. Sledujte aktualizácie cien GAI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

GraphAI (GAI) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:39:43 (UTC+8)

Dnešná cena GraphAI

Aktuálna dnešná cena GraphAI (GAI) je $ 0.0714, s 6.76% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny GAI na USD konverzný kurz je $ 0.0714 za GAI.

GraphAI sa v súčasnosti radí na #3890 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 GAI. Počas posledných 24 hodín sa GAIobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0653 (low) do $ 0.075 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.8571500421232581, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000940784235454038.

V krátkodobom vývoji sa GAI zmenilo o -0.70% za poslednú hodinu a o -37.70% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 263.22K.

GraphAI (GAI) informácie o trhu

No.3890

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 263.22K
$ 263.22K$ 263.22K

$ 7.14M
$ 7.14M$ 7.14M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

BASE

Aktuálna trhová kapitalizácia GraphAI je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 263.22K. Počet coinov v obehu GAI je 0.00, pričom celková zásoba je 100000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 7.14M.

História cien GraphAI v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0653
$ 0.0653$ 0.0653
24 hod Low
$ 0.075
$ 0.075$ 0.075
24 hod High

$ 0.0653
$ 0.0653$ 0.0653

$ 0.075
$ 0.075$ 0.075

$ 0.8571500421232581
$ 0.8571500421232581$ 0.8571500421232581

$ 0.000940784235454038
$ 0.000940784235454038$ 0.000940784235454038

-0.70%

+6.76%

-37.70%

-37.70%

GraphAI (GAI) história cien USD

Sledujte zmeny cien GraphAI za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.004496+6.76%
30 dní$ -0.1448-66.98%
60 dní$ -0.1286-64.30%
90 dní$ -0.1286-64.30%
GraphAI dnešná zmena ceny

Dnes GAI zaznamenal zmenu o $ +0.004496 (+6.76%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

GraphAI zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.1448 (-66.98%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

GraphAI zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal GAI zmenu o $ -0.1286 (-64.30%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

GraphAI zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.1286 (-64.30%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby GraphAI (GAI)?

Pozrite si GraphAIstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre GraphAI

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby GraphAI, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny GraphAI?

Several key factors influence GraphAI (GAI) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact GAI pricing.

Adoption & Utility: Real-world usage of GraphAI's AI and blockchain integration features drives demand.

Technology Development: Platform updates, partnerships, and technical milestones affect value.

Supply & Demand: Token circulation, staking mechanisms, and trading volume create price pressure.

Regulatory News: Government policies on AI and crypto affect investor sentiment.

Competition: Performance relative to other AI-crypto projects influences positioning.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu GraphAI?

People want to know GraphAI (GAI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio valuation, tracking investment performance, and assessing market trends. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility, manage risk, and determine optimal entry/exit points in this emerging AI-focused cryptocurrency market.

Cenové predikcie pre GraphAI

Cenová predikcia GraphAI (GAI) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena GAI v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia GraphAI (GAI) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena GraphAI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne GraphAI v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku GAI cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na GraphAI Cenové predikcie.

O GraphAI

GAI (GAI) is a cryptocurrency asset that operates on the Ethereum blockchain. It is designed to function as a utility token within the broader ecosystem of the GAIA project, a decentralized platform focused on creating a sustainable and scalable blockchain solution. GAI's primary role is to facilitate transactions and incentivize participation within the GAIA network, contributing to the overall security and efficiency of the platform. The token follows a fixed supply model, with issuance determined by smart contracts. GAI is typically used for transaction fees, staking, and participation in network governance, reflecting its integral role in maintaining and developing the GAIA ecosystem.

Ako nakupovať a investovať GraphAI

Sprievodca – ako kúpiť GraphAI (GAI)

Čo môžete urobiť s GraphAI

Vlastníctvo GraphAI vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Čo je GraphAI (GAI)

The first MCP-based, GraphRAG-Powered AI data layer enabling the integration of RWAs into the world of DeFAI. GraphAI introduces a revolutionary approach to blockchain data utilization, enabling developers and users to create powerful AI-driven decentralized applications (dApps).

GraphAI Zdroj

Pre hlbšie pochopenie GraphAI zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna GraphAI webová stránka
Prieskumník blokov

Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:39:43 (UTC+8)

GraphAI (GAI) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

