FraxShare (FXS) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o FraxShare (FXS) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

FraxShare (FXS) informácie

Frax is a fractional stabilization coin. The Frax protocol introduced the world to the concept of a cryptocurrency, partly backed by collateral and partly stable by algorithms

Oficiálna webová stránka:
https://frax.com
Biela kniha:
https://docs.frax.com/protocol/frax/overview
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/6LX8BhMQ4Sy2otmAWj7Y5sKd9YTVVUgfMsBzT6B9W7ct

FraxShare (FXS) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre FraxShare (FXS) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 200.19M
Celková ponuka:
$ 99.68M
Počet coinov v obehu:
$ 90.26M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 221.09M
Historické maximum:
$ 43.714
Historické minimum:
$ 1.2509860587875596
Aktuálna cena:
$ 2.218
FraxShare (FXS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky FraxShare (FXS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet FXS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu FXS tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili FXS tokenomiku, preskúmajte cenu FXS tokenu naživo!

Ako kúpiť FXS

Máte záujem pridať FraxShare (FXS) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu FXS vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

FraxShare (FXS) história cien

Analýza histórie cien FXS pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

FXS cenová predikcia

Chcete vedieť, kam FXS asi smeruje? Naša FXS stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

