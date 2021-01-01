FUTURECOIN (FUTURE) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o FUTURECOIN (FUTURE) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
FUTURECOIN (FUTURE) informácie

A project launched in 2021 with the purpose of creating a more stable, promising and safer virtual coin than those already on the market. FUTURECOIN is meant to offer investors the possibility to invest in the future, so we want this coin to offer financial data on all the projects behind it, 100% transparency, and investors to be rewarded with a percentage of the profits coming from the launched projects.

Oficiálna webová stránka:
https://e-futurecoin.com
Biela kniha:
https://assets.e-futurecoin.com/Future-Coin-WP.pdf
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x9FBff386a9405b4C98329824418ec02b5C20976b

FUTURECOIN (FUTURE) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre FUTURECOIN (FUTURE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 119.68M
$ 119.68M$ 119.68M
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 14.66M
$ 14.66M$ 14.66M
Historické maximum:
$ 3.0001
$ 3.0001$ 3.0001
Historické minimum:
$ 0.000007321077276589
$ 0.000007321077276589$ 0.000007321077276589
Aktuálna cena:
$ 0.12252
$ 0.12252$ 0.12252

FUTURECOIN (FUTURE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky FUTURECOIN (FUTURE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet FUTURE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu FUTURE tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili FUTURE tokenomiku, preskúmajte cenu FUTURE tokenu naživo!

