Futu Holdings (FUTUON) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Futu Holdings (FUTUON) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 05:01:41 (UTC+8)
USD

Futu Holdings (FUTUON) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Futu Holdings (FUTUON) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.14M
Celková ponuka:
$ 6.77K
Počet coinov v obehu:
$ 6.77K
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.14M
Historické maximum:
$ 203.75
Historické minimum:
$ 150.44906962587248
Aktuálna cena:
$ 168.12
Futu Holdings (FUTUON) informácie

Oficiálna webová stránka:
https://app.ondo.finance/assets/futuon
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x5Ce215d9c37a195DF88e294a06B8396C296B4e15

Futu Holdings (FUTUON) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Futu Holdings (FUTUON) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet FUTUON tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu FUTUON tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili FUTUON tokenomiku, preskúmajte cenu FUTUON tokenu naživo!

Ako kúpiť FUTUON

Máte záujem pridať Futu Holdings (FUTUON) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu FUTUON vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Futu Holdings (FUTUON) história cien

Analýza histórie cien FUTUON pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

FUTUON cenová predikcia

Chcete vedieť, kam FUTUON asi smeruje? Naša FUTUON stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

