Aktuálna dnešná cena Futu Holdings je 183.85USD. Trhová kapitalizácia FUTUON je 1,240,069.005583053USD. Sledujte aktualizácie cien FUTUON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o FUTUON

FUTUON informácie o cene

Čo je FUTUON

FUTUON oficiálna webová stránka

FUTUON tokenomika

FUTUON predpoveď cien

FUTUON história

FUTUON Sprievodca nákupom

FUTUON-na-fiat prevodník mien

Futu Holdings Logo

Futu Holdings kurz (FUTUON)

1 FUTUON na USD aktuálnu cenu:

+1.44%1D
Futu Holdings (FUTUON) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:39:29 (UTC+8)

Dnešná cena Futu Holdings

Aktuálna dnešná cena Futu Holdings (FUTUON) je $ 183.85, s 1.44% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny FUTUON na USD konverzný kurz je $ 183.85 za FUTUON.

Futu Holdings sa v súčasnosti radí na #2018 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1.24M, pričom počet coinov v obehu je 6.75K FUTUON. Počas posledných 24 hodín sa FUTUONobchodovalo v rozmedzí od $ 176.55 (low) do $ 186.79 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 201.65506655431702, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 150.44906962587248.

V krátkodobom vývoji sa FUTUON zmenilo o +0.70% za poslednú hodinu a o -7.52% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 59.76K.

Futu Holdings (FUTUON) informácie o trhu

No.2018

$ 1.24M
6.75K
6,745.00410978
ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Futu Holdings je $ 1.24M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 59.76K. Počet coinov v obehu FUTUON je 6.75K, pričom celková zásoba je 6745.00410978. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.24M.

História cien Futu Holdings v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
+0.70%

+1.44%

-7.52%

-7.52%

Futu Holdings (FUTUON) história cien USD

Sledujte zmeny cien Futu Holdings za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +2.6113+1.44%
30 dní$ +5.14+2.87%
60 dní$ +33.85+22.56%
90 dní$ +33.85+22.56%
Futu Holdings dnešná zmena ceny

Dnes FUTUON zaznamenal zmenu o $ +2.6113 (+1.44%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Futu Holdings zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +5.14 (+2.87%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Futu Holdings zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal FUTUON zmenu o $ +33.85 (+22.56%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Futu Holdings zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +33.85 (+22.56%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Futu Holdings (FUTUON)?

Pozrite si Futu Holdingsstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Futu Holdings

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Futu Holdings, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Futu Holdings?

Several key factors influence Futu Holdings (FUTU) stock prices:

1. User growth and trading volume on their platform
2. Revenue from commission fees and margin financing
3. Regulatory changes in Hong Kong, US, and Singapore markets
4. Competition from other fintech brokers
5. Market sentiment toward Chinese tech stocks
6. Interest rate changes affecting margin business
7. Overall market volatility and trading activity
8. Company's expansion into new markets and services

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Futu Holdings?

People want to know Futu Holdings (FUTU) price today because it's a popular fintech stock offering commission-free trading and digital financial services. Investors track daily prices to make informed trading decisions, monitor portfolio performance, assess market sentiment, and identify entry/exit points for positions.

Cenové predikcie pre Futu Holdings

Cenová predikcia Futu Holdings (FUTUON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena FUTUON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Futu Holdings (FUTUON) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Futu Holdings mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Futu Holdings v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku FUTUON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Futu Holdings Cenové predikcie.

O Futu Holdings

FUTUON is a digital asset designed to function as a medium of exchange that uses cryptography to secure financial transactions, control the creation of additional units, and verify the transfer of assets. It operates on a decentralized platform and is not controlled by any central authority, thereby offering users complete control over their finances. FUTUON's primary purpose is to provide a secure, efficient, and decentralized way of conducting transactions. It employs a consensus mechanism for transaction validation, ensuring transparency and security. The asset's issuance model is based on mining, which contributes to its supply. Typical uses of FUTUON include online purchases, investment, and remittances, among others.

Ako nakupovať a investovať Futu Holdings

Ste pripravení začať s Futu Holdings? Nákup FUTUON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Futu Holdings. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Futu Holdings (FUTUON) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 6.75K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Futu Holdings sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Futu Holdings (FUTUON)

Čo môžete urobiť s Futu Holdings

Vlastníctvo Futu Holdings vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Futu Holdings (FUTUON) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Futu Holdings (FUTUON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Futu Holdings Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Futu Holdings zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Futu Holdings

Akú hodnotu bude mať 1 Futu Holdings v roku 2030?
Ak by hodnota Futu Holdings rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Futu Holdings podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:39:29 (UTC+8)

Futu Holdings (FUTUON) dôležité aktualizácie v odvetví

Pozrite si viac informácií o Futu Holdings

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť.

