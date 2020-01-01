Fuse Network (FUSE) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Fuse Network (FUSE) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Fuse Network (FUSE) informácie

The Fuse network is a permissionless and border-less public ledger designed for easy integration of everyday payments. It's anchored to Ethereum using a bridge which allows any token to freely move between Ethereum and the Fuse-chain. A Token is minted on Ethereum and then moved to the Fuse-chain, where it gets access to a wide range of features and business plugins that brings it to life.

Oficiálna webová stránka:
http://fuse.io
Biela kniha:
https://docs.fuse.io/
Prieskumník blokov:
https://explorer.fuse.io/

Fuse Network (FUSE) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Fuse Network (FUSE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 2.19M
Celková ponuka:
$ 387.35M
Počet coinov v obehu:
$ 219.88M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 3.87M
Historické maximum:
$ 2.185
Historické minimum:
$ 0.009535212978958053
Aktuálna cena:
$ 0.009979
Fuse Network (FUSE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Fuse Network (FUSE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet FUSE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu FUSE tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili FUSE tokenomiku, preskúmajte cenu FUSE tokenu naživo!

