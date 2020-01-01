Fuel (FUEL) tokenomika

Fuel (FUEL) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Fuel (FUEL) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Fuel (FUEL) informácie

Fuel Network is a state minimized and parallel high throughput layer-2 (L2) blockchain for Ethereum. The Fuel stack is built from the ground up, leveraging the power of a new virtual machine (the FuelVM) in tandem with an unspent transaction output model (UTXOs) and a shared sequencing architecture to deliver incredible performance without compromising verifiability or decentralization.

Oficiálna webová stránka:
https://www.fuel.network/
Biela kniha:
https://docs.fuel.network/docs/intro/what-is-fuel/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x675b68aa4d9c2d3bb3f0397048e62e6b7192079c

Fuel (FUEL) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Fuel (FUEL) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 29.01M
Celková ponuka:
$ 10.17B
Počet coinov v obehu:
$ 6.04B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 48.81M
Historické maximum:
$ 0.2
Historické minimum:
$ 0.004501086105339847
Aktuálna cena:
$ 0.0048
Fuel (FUEL) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Fuel (FUEL) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet FUEL tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu FUEL tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili FUEL tokenomiku, preskúmajte cenu FUEL tokenu naživo!

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

