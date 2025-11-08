BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Froggie je 0.00347USD. Trhová kapitalizácia FROGGIE je 0USD. Sledujte aktualizácie cien FROGGIE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Froggie Logo

Froggie kurz (FROGGIE)

1 FROGGIE na USD aktuálnu cenu:

$0.00348
$0.00348
+7.70%1D
USD
Froggie (FROGGIE) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:39:12 (UTC+8)

Dnešná cena Froggie

Aktuálna dnešná cena Froggie (FROGGIE) je $ 0.00347, s 7.70% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny FROGGIE na USD konverzný kurz je $ 0.00347 za FROGGIE.

Froggie sa v súčasnosti radí na #3808 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 FROGGIE. Počas posledných 24 hodín sa FROGGIEobchodovalo v rozmedzí od $ 0.002871 (low) do $ 0.003516 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.0900423722044794, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000943851277787579.

V krátkodobom vývoji sa FROGGIE zmenilo o -0.12% za poslednú hodinu a o -20.73% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 55.62K.

Froggie (FROGGIE) informácie o trhu

No.3808

$ 0.00
$ 0.00

$ 55.62K
$ 55.62K

$ 3.47M
$ 3.47M

0.00
0.00

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

0.00%

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Froggie je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 55.62K. Počet coinov v obehu FROGGIE je 0.00, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 3.47M.

História cien Froggie v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.002871
$ 0.002871
24 hod Low
$ 0.003516
$ 0.003516
24 hod High

$ 0.002871
$ 0.002871

$ 0.003516
$ 0.003516

$ 0.0900423722044794
$ 0.0900423722044794

$ 0.000943851277787579
$ 0.000943851277787579

-0.12%

+7.70%

-20.73%

-20.73%

Froggie (FROGGIE) história cien USD

Sledujte zmeny cien Froggie za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0002488+7.70%
30 dní$ -0.01443-80.62%
60 dní$ -0.01653-82.65%
90 dní$ -0.01653-82.65%
Froggie dnešná zmena ceny

Dnes FROGGIE zaznamenal zmenu o $ +0.0002488 (+7.70%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Froggie zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.01443 (-80.62%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Froggie zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal FROGGIE zmenu o $ -0.01653 (-82.65%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Froggie zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.01653 (-82.65%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Froggie (FROGGIE)?

Pozrite si Froggiestránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Froggie

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Froggie, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Froggie?

Several key factors influence Froggie (FROGGIE) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor emotions significantly impact price movements.

Supply & Demand: Token circulation, burning mechanisms, and trading volume directly affect pricing.

Community Activity: Social media buzz, holder engagement, and viral marketing campaigns drive demand.

Exchange Listings: New exchange additions typically increase accessibility and trading volume.

Utility & Use Cases: Real-world applications and ecosystem development enhance long-term value.

Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price volatility.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations affect investor confidence.

Partnership Announcements: Strategic collaborations often trigger price movements.

Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators influence trader decisions.

Meme Culture: As a meme token, internet trends and viral content significantly impact its popularity and price.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Froggie?

People want to know Froggie (FROGGIE) price today for several key reasons: active trading decisions, portfolio management, and market timing. Traders need real-time pricing to execute profitable buy/sell orders. Investors monitor daily fluctuations to assess their holdings' value and make informed decisions about position sizing. The volatile nature of cryptocurrencies means prices can change rapidly, making current pricing crucial for risk management and profit maximization in this speculative market.

Cenové predikcie pre Froggie

Cenová predikcia Froggie (FROGGIE) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena FROGGIE v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Froggie (FROGGIE) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Froggie mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Froggie v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku FROGGIE cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Froggie Cenové predikcie.

O Froggie

FROGGIE is a digital asset that operates within the blockchain space. Its primary purpose is to serve as a medium of exchange within a specific ecosystem, facilitating transactions and incentivizing user participation. The asset operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work models. FROGGIE's issuance model is pre-determined and transparent, contributing to its reputation for reliability. Typical uses of FROGGIE include transactions within its native platform, staking for network governance, and as a reward for various forms of user engagement. Its role within its ecosystem is integral, providing both utility and incentive for continued growth and development.

Ako nakupovať a investovať Froggie

Ste pripravení začať s Froggie? Nákup FROGGIE na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Froggie. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Froggie (FROGGIE) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 0.00 tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Froggie sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Froggie (FROGGIE)

Čo môžete urobiť s Froggie

Vlastníctvo Froggie vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Froggie (FROGGIE) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Froggie (FROGGIE)

Froggie ($Froggie) is a cryptocurrency rooted in meme culture, and has been referred to by some users as the "Chinese version of Pepe."

Froggie Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Froggie zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna Froggie webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Froggie

Akú hodnotu bude mať 1 Froggie v roku 2030?
Ak by hodnota Froggie rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Froggie podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:39:12 (UTC+8)

Pozrite si viac informácií o Froggie

FROGGIE USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície FROGGIE s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s FROGGIE USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Froggie (FROGGIE) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Froggie a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
FROGGIE/USDT
$0.00348
$0.00348
+7.63%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$22.24

$0.00007098

$0.009501

$0.000012181

$0.19308

$0.02476

