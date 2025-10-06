Aktuálna Fragmetric cena je dnes 0.03121 USD. Sledujte aktuálnu FRAG na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte FRAG cenový trend jednoducho na MEXC.Aktuálna Fragmetric cena je dnes 0.03121 USD. Sledujte aktuálnu FRAG na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte FRAG cenový trend jednoducho na MEXC.

Fragmetric Logo

Fragmetric kurz (FRAG)

1 FRAG na USD aktuálnu cenu:

$0.03123
$0.03123$0.03123
-1.38%1D
USD
Fragmetric (FRAG) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-06 05:36:38 (UTC+8)

Fragmetric (FRAG) informácie o cene (USD)

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.03093
$ 0.03093$ 0.03093
24 hod Low
$ 0.03311
$ 0.03311$ 0.03311
24 hod High

$ 0.03093
$ 0.03093$ 0.03093

$ 0.03311
$ 0.03311$ 0.03311

--
----

--
----

-0.48%

-1.38%

-9.12%

-9.12%

Fragmetric (FRAG) cena v reálnom čase je $ 0.03121. Za posledných 24 hodín sa obchodoval FRAG v rozmedzí od najnižšej hodnoty $ 0.03093 do najvyššej hodnoty $ 0.03311, čo svedčí o aktívnej volatilite trhu. Najvyššia cena FRAG je --, zatiaľ čo najnižšia cena v histórii je --.

Z hľadiska krátkodobej výkonnosti sa FRAG zmenil o -0.48% za poslednú hodinu, -1.38% za 24 hodín a -9.12% za posledných 7 dní. Získate tak rýchly prehľad o jeho najnovších cenových trendoch a dynamike trhu na MEXC.

Fragmetric (FRAG) informácie o trhu

--
----

$ 124.30K
$ 124.30K$ 124.30K

$ 31.21M
$ 31.21M$ 31.21M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia Fragmetric je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 124.30K. Počet coinov v obehu FRAG je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 31.21M.

Fragmetric (FRAG) história cien USD

Sledujte zmeny cien Fragmetric za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.000437-1.38%
30 dní$ -0.00882-22.04%
60 dní$ -0.01076-25.64%
90 dní$ -0.02431-43.79%
Fragmetric dnešná zmena ceny

Dnes FRAG zaznamenal zmenu o $ -0.000437 (-1.38%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Fragmetric zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00882 (-22.04%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Fragmetric zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal FRAG zmenu o $ -0.01076 (-25.64%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Fragmetric zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.02431 (-43.79%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Fragmetric (FRAG)?

Pozrite si Fragmetricstránku histórie cien.

Čo je Fragmetric (FRAG)

Fragmetric is solving restaking's challenges by standardizing staking, optimizing AVS reward distribution, and expanding yield-bearing opportunities for multiple assets.

Fragmetric je k dispozícii na MEXC, čo vám poskytuje pohodlie pri nákupe, držbe, prevode a stakovaní tokenu priamo na našej platforme. Či už ste skúsený investor alebo nováčik vo svete kryptomien, MEXC ponúka užívateľsky prívetivé rozhranie a množstvo nástrojov na efektívnu správu vašich Fragmetric investícií. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o tomto tokene, pozývame vás na stránku s predstavením digitálnych aktív.

Okrem toho môžete:
- Skontrolujte FRAG dostupnosť stakovania, aby ste videli, ako môžete získať odmeny za svoje držby.
- Prečítajte si recenzie a analýzy o Fragmetric na našom blogu, aby ste zostali informovaní o najnovších trendoch na trhu a odborných postrehoch.

Naše komplexné zdroje sú navrhnuté tak, aby boli vaše Fragmetric nákupné skúsenosti hladké a informované, pričom zaisťujú, že máte všetky nástroje a znalosti potrebné na spoľahlivé investovanie.

Fragmetric predpoveď ceny (USD)

Akú hodnotu bude mať Fragmetric (FRAG) USD zajtra, o týždeň alebo o mesiac? Na akú hodnotu by mohol byť váš Fragmetric (FRAG) majetok ocenený v roku 2025, 2026, 2027, 2028 – alebo dokonca o 10 či 20 rokov? Pomocou nášho nástroja na predpovedanie cien môžete preskúmať krátkodobé aj dlhodobé prognózy pre Fragmetric.

Overte si teraz Fragmetric cenové predikcie!

Fragmetric (FRAG) tokenomika

Pochopenie tokenomiky Fragmetric (FRAG) môže poskytnúť hlbší pohľad na jej dlhodobú hodnotu a rastový potenciál. Tokenomika odhaľuje základnú štruktúru ekonomiky projektu – od spôsobu rozdelenia tokenov až po spôsob riadenia ich ponuky. Získajte informácie o rozsiahlej tokenomike FRAG tokenu!

Ako kúpiť Fragmetric(FRAG)

Hľadáte ako kúpiť Fragmetric? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Môžete si ľahko zakúpiť Fragmetric na MEXC podľa našej podrobnej príručky Ako kúpiť. Poskytujeme vám podrobné pokyny a videonávody, ktoré demonštrujú, ako sa zaregistrovať na MEXC a používať rôzne dostupné možnosti platby.

FRAG do miestnych mien

1 Fragmetric(FRAG) na VND
821.29115
1 Fragmetric(FRAG) na AUD
A$0.0471271
1 Fragmetric(FRAG) na GBP
0.0230954
1 Fragmetric(FRAG) na EUR
0.0265285
1 Fragmetric(FRAG) na USD
$0.03121
1 Fragmetric(FRAG) na MYR
RM0.131082
1 Fragmetric(FRAG) na TRY
1.3008328
1 Fragmetric(FRAG) na JPY
¥4.65029
1 Fragmetric(FRAG) na ARS
ARS$44.5220013
1 Fragmetric(FRAG) na RUB
2.5695193
1 Fragmetric(FRAG) na INR
2.7692633
1 Fragmetric(FRAG) na IDR
Rp520.1664586
1 Fragmetric(FRAG) na KRW
43.9577245
1 Fragmetric(FRAG) na PHP
1.8076832
1 Fragmetric(FRAG) na EGP
￡E.1.4912138
1 Fragmetric(FRAG) na BRL
R$0.1663493
1 Fragmetric(FRAG) na CAD
C$0.0433819
1 Fragmetric(FRAG) na BDT
3.7966965
1 Fragmetric(FRAG) na NGN
45.8293882
1 Fragmetric(FRAG) na COP
$121.4396705
1 Fragmetric(FRAG) na ZAR
R.0.5380604
1 Fragmetric(FRAG) na UAH
1.2871004
1 Fragmetric(FRAG) na TZS
T.Sh.76.68297
1 Fragmetric(FRAG) na VES
Bs5.77385
1 Fragmetric(FRAG) na CLP
$30.02402
1 Fragmetric(FRAG) na PKR
Rs8.8286848
1 Fragmetric(FRAG) na KZT
17.0824814
1 Fragmetric(FRAG) na THB
฿1.0115161
1 Fragmetric(FRAG) na TWD
NT$0.948784
1 Fragmetric(FRAG) na AED
د.إ0.1145407
1 Fragmetric(FRAG) na CHF
Fr0.0246559
1 Fragmetric(FRAG) na HKD
HK$0.2428138
1 Fragmetric(FRAG) na AMD
֏11.9577994
1 Fragmetric(FRAG) na MAD
.د.م0.284011
1 Fragmetric(FRAG) na MXN
$0.5733277
1 Fragmetric(FRAG) na SAR
ريال0.1167254
1 Fragmetric(FRAG) na ETB
Br4.5126539
1 Fragmetric(FRAG) na KES
KSh4.0326441
1 Fragmetric(FRAG) na JOD
د.أ0.02212789
1 Fragmetric(FRAG) na PLN
0.1129802
1 Fragmetric(FRAG) na RON
лв0.1351393
1 Fragmetric(FRAG) na SEK
kr0.2927498
1 Fragmetric(FRAG) na BGN
лв0.0518086
1 Fragmetric(FRAG) na HUF
Ft10.3308221
1 Fragmetric(FRAG) na CZK
0.6457349
1 Fragmetric(FRAG) na KWD
د.ك0.00955026
1 Fragmetric(FRAG) na ILS
0.102993
1 Fragmetric(FRAG) na BOB
Bs0.215349
1 Fragmetric(FRAG) na AZN
0.053057
1 Fragmetric(FRAG) na TJS
SM0.2905651
1 Fragmetric(FRAG) na GEL
0.0848912
1 Fragmetric(FRAG) na AOA
Kz28.5543411
1 Fragmetric(FRAG) na BHD
.د.ب0.01173496
1 Fragmetric(FRAG) na BMD
$0.03121
1 Fragmetric(FRAG) na DKK
kr0.1984956
1 Fragmetric(FRAG) na HNL
L0.8186383
1 Fragmetric(FRAG) na MUR
1.413813
1 Fragmetric(FRAG) na NAD
$0.5374362
1 Fragmetric(FRAG) na NOK
kr0.3111637
1 Fragmetric(FRAG) na NZD
$0.0533691
1 Fragmetric(FRAG) na PAB
B/.0.03121
1 Fragmetric(FRAG) na PGK
K0.1320183
1 Fragmetric(FRAG) na QAR
ر.ق0.1136044
1 Fragmetric(FRAG) na RSD
дин.3.1150701
1 Fragmetric(FRAG) na UZS
soʻm376.0240099
1 Fragmetric(FRAG) na ALL
L2.5723282
1 Fragmetric(FRAG) na ANG
ƒ0.0558659
1 Fragmetric(FRAG) na AWG
ƒ0.056178
1 Fragmetric(FRAG) na BBD
$0.06242
1 Fragmetric(FRAG) na BAM
KM0.0518086
1 Fragmetric(FRAG) na BIF
Fr91.78861
1 Fragmetric(FRAG) na BND
$0.0399488
1 Fragmetric(FRAG) na BSD
$0.03121
1 Fragmetric(FRAG) na JMD
$5.0110776
1 Fragmetric(FRAG) na KHR
125.3412326
1 Fragmetric(FRAG) na KMF
Fr13.07699
1 Fragmetric(FRAG) na LAK
678.4782473
1 Fragmetric(FRAG) na LKR
Rs9.4372798
1 Fragmetric(FRAG) na MDL
L0.5218312
1 Fragmetric(FRAG) na MGA
Ar139.3301788
1 Fragmetric(FRAG) na MOP
P0.2499921
1 Fragmetric(FRAG) na MVR
0.477513
1 Fragmetric(FRAG) na MWK
MK54.090051
1 Fragmetric(FRAG) na MZN
MT1.994319
1 Fragmetric(FRAG) na NPR
Rs4.434941
1 Fragmetric(FRAG) na PYG
219.78082
1 Fragmetric(FRAG) na RWF
Fr45.22329
1 Fragmetric(FRAG) na SBD
$0.2568583
1 Fragmetric(FRAG) na SCR
0.4562902
1 Fragmetric(FRAG) na SRD
$1.189101
1 Fragmetric(FRAG) na SVC
$0.2727754
1 Fragmetric(FRAG) na SZL
L0.5374362
1 Fragmetric(FRAG) na TMT
m0.109235
1 Fragmetric(FRAG) na TND
د.ت0.09057142
1 Fragmetric(FRAG) na TTD
$0.2112917
1 Fragmetric(FRAG) na UGX
Sh107.9866
1 Fragmetric(FRAG) na XAF
Fr17.44639
1 Fragmetric(FRAG) na XCD
$0.084267
1 Fragmetric(FRAG) na XOF
Fr17.44639
1 Fragmetric(FRAG) na XPF
Fr3.15221
1 Fragmetric(FRAG) na BWP
P0.4144688
1 Fragmetric(FRAG) na BZD
$0.0627321
1 Fragmetric(FRAG) na CVE
$2.9331158
1 Fragmetric(FRAG) na DJF
Fr5.55538
1 Fragmetric(FRAG) na DOP
$1.950625
1 Fragmetric(FRAG) na DZD
د.ج4.0410708
1 Fragmetric(FRAG) na FJD
$0.0702225
1 Fragmetric(FRAG) na GNF
Fr271.37095
1 Fragmetric(FRAG) na GTQ
Q0.2390686
1 Fragmetric(FRAG) na GYD
$6.5263231
1 Fragmetric(FRAG) na ISK
kr3.77641

Fragmetric Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Fragmetric zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Fragmetric webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Fragmetric

Akú hodnotu má dnes Fragmetric (FRAG)?
Aktuálna FRAG cena v USD je 0.03121 USD, aktualizovaná v reálnom čase s najnovšími trhovými údajmi.
Aká je aktuálna cena FRAG na USD?
Aktuálna cena FRAG na USD je $ 0.03121. Pozrite si MEXC konvertor pre presnú konverziu tokenov.
Aká je trhová kapitalizácia Fragmetric?
Trhová kapitalizácia FRAG je -- USD. Trhová hodnota = aktuálna cena × počet coinov v obehu. Uvádza celkovú trhovú hodnotu tokenu a jeho poradie.
Aký je počet coinov v obehu FRAG?
Počet coinov v obehu FRAG je -- USD.
Aká bola historicky najvyššia cena (ATH) FRAG?
FRAG dosiahla cenu ATH vo výške -- USD.
Aká bola historicky najnižšia cena (ATL) FRAG?
FRAG videl cenu ATL vo výške -- USD.
Aký je objem obchodovania FRAG?
Živý 24-hodinový objem obchodovania pre FRAG je $ 124.30K USD.
Bude FRAG tento rok vyššia?
FRAG môže v tomto roku vzrásť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Podrobnejšiu analýzu nájdete v časti FRAGpredpoveď cien.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-06 05:36:38 (UTC+8)

Fragmetric (FRAG) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
10-05 21:29:00Aktualizácie odvetvia
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Aktualizácie odvetvia
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16On-chain údaje
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Aktualizácie odvetvia
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Aktualizácie odvetvia
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Aktualizácie odvetvia
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Top správy

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025

Významné projekty, ktoré čoskoro spustia tokeny a airdropy v Q4 roku 2025

October 5, 2025

Bitcoin vystúpi na $125K! Zcash (ZEC) vedie nástup súkromných mincí v najnovšom krypto býčom trhu

October 5, 2025
Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

FRAG-na-USD kalkulačka

Suma

FRAG
FRAG
USD
USD

1 FRAG = 0.03121 USD

Obchodovať FRAG

FRAG/USDT
$0.03123
$0.03123$0.03123
-1.42%

