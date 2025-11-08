Aktuálna dnešná cena Fractiq je 0.00002421USD. Trhová kapitalizácia FRACTIQ je --USD. Sledujte aktualizácie cien FRACTIQ v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Fractiq je 0.00002421USD. Trhová kapitalizácia FRACTIQ je --USD. Sledujte aktualizácie cien FRACTIQ v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Fractiq (FRACTIQ) je $ 0.00002421, s 4.38% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny FRACTIQ na USD konverzný kurz je $ 0.00002421 za FRACTIQ.
Fractiq sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- FRACTIQ. Počas posledných 24 hodín sa FRACTIQobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00002117 (low) do $ 0.00002993 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa FRACTIQ zmenilo o +4.35% za poslednú hodinu a o -26.10% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 84.92K.
Fractiq (FRACTIQ) informácie o trhu
--
----
$ 84.92K
$ 84.92K$ 84.92K
$ 508.41K
$ 508.41K$ 508.41K
--
----
21,000,000,000
21,000,000,000 21,000,000,000
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia Fractiq je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 84.92K. Počet coinov v obehu FRACTIQ je --, pričom celková zásoba je 21000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 508.41K.
História cien Fractiq v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00002117
$ 0.00002117$ 0.00002117
24 hod Low
$ 0.00002993
$ 0.00002993$ 0.00002993
24 hod High
$ 0.00002117
$ 0.00002117$ 0.00002117
$ 0.00002993
$ 0.00002993$ 0.00002993
--
----
--
----
+4.35%
-4.38%
-26.10%
-26.10%
Fractiq (FRACTIQ) história cien USD
Sledujte zmeny cien Fractiq za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.000001109
-4.38%
30 dní
$ -0.00048579
-95.26%
60 dní
$ -0.00997579
-99.76%
90 dní
$ -0.00997579
-99.76%
Fractiq dnešná zmena ceny
Dnes FRACTIQ zaznamenal zmenu o $ -0.000001109 (-4.38%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Fractiq zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00048579 (-95.26%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Fractiq zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal FRACTIQ zmenu o $ -0.00997579 (-99.76%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Fractiq zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00997579 (-99.76%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Fractiq (FRACTIQ)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Fractiq, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Fractiq?
Several key factors influence Fractiq (FRACTIQ) prices:
Partnerships: Strategic alliances and ecosystem integrations can boost token value and market perception.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Fractiq?
People want to know Fractiq (FRACTIQ) price today for several key reasons:
Trading decisions - Active traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.
Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and overall portfolio performance.
Market timing - Price movements help identify potential entry or exit points for investments.
Volatility assessment - Cryptocurrency prices change rapidly, making real-time data crucial for risk management.
Investment research - Current pricing helps evaluate the token's market performance and trends.
Profit/loss calculation - Knowing today's price allows investors to calculate unrealized gains or losses.
Market sentiment - Price movements often reflect broader market conditions and investor confidence in the project.
Cenové predikcie pre Fractiq
Cenová predikcia Fractiq (FRACTIQ) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena FRACTIQ v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Fractiq (FRACTIQ) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Fractiq mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Fractiq v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku FRACTIQ cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Fractiq Cenové predikcie.
O Fractiq
FRACTIQ is a digital asset that operates within the realm of decentralized finance (DeFi). It is designed to facilitate a variety of financial transactions and services, including lending, borrowing, and yield farming, in a secure and transparent manner. FRACTIQ employs a unique consensus mechanism and chain design to ensure the integrity and reliability of all transactions. It is typically used within the broader crypto ecosystem to earn interest on idle assets, to secure loans without the need for traditional credit checks, and to participate in decentralized governance. As a DeFi asset, FRACTIQ is part of a larger movement towards democratizing access to financial services and creating a more inclusive financial system.
FRACTIQ is a digital asset that operates within the realm of decentralized finance (DeFi). It is designed to facilitate a variety of financial transactions and services, including lending, borrowing, and yield farming, in a secure and transparent manner. FRACTIQ employs a unique consensus mechanism and chain design to ensure the integrity and reliability of all transactions. It is typically used within the broader crypto ecosystem to earn interest on idle assets, to secure loans without the need for traditional credit checks, and to participate in decentralized governance. As a DeFi asset, FRACTIQ is part of a larger movement towards democratizing access to financial services and creating a more inclusive financial system.
Ako nakupovať a investovať Fractiq
Ste pripravení začať s Fractiq? Nákup FRACTIQ na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Fractiq. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Fractiq (FRACTIQ) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Fractiq sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Fractiq
Vlastníctvo Fractiq vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Ak by hodnota Fractiq rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Fractiq podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíFractiq?
Dnešná cena Fractiq je $ 0.00002421. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Fractiq stále dobrou investíciou?
Fractiq zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do FRACTIQ, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Fractiq?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Fractiq v hodnote $ 84.92K.
Aká je aktuálna cena Fractiq?
Živá cena FRACTIQ sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Fractiq vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena FRACTIQ, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Fractiq?
Cenu FRACTIQ ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,079.15
+2.26%
ETH
3,441.01
+4.35%
SOL
163.87
+5.44%
COAI
1.213
+11.00%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre FRACTIQ na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár FRACTIQ/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Fractiq pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Fractiq v tomto roku?
Cena Fractiq by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Fractiq (FRACTIQ).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:39:05 (UTC+8)
Fractiq (FRACTIQ) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.