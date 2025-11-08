BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Fractiq je 0.00002421USD. Trhová kapitalizácia FRACTIQ je --USD. Sledujte aktualizácie cien FRACTIQ v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Fractiq je 0.00002421USD. Trhová kapitalizácia FRACTIQ je --USD. Sledujte aktualizácie cien FRACTIQ v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o FRACTIQ

FRACTIQ informácie o cene

Čo je FRACTIQ

FRACTIQ biela kniha

FRACTIQ oficiálna webová stránka

FRACTIQ tokenomika

FRACTIQ predpoveď cien

FRACTIQ história

FRACTIQ Sprievodca nákupom

FRACTIQ-na-fiat prevodník mien

FRACTIQ spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Fractiq Logo

Fractiq kurz (FRACTIQ)

1 FRACTIQ na USD aktuálnu cenu:

$0.00002421
$0.00002421$0.00002421
-4.38%1D
USD
Fractiq (FRACTIQ) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:39:05 (UTC+8)

Dnešná cena Fractiq

Aktuálna dnešná cena Fractiq (FRACTIQ) je $ 0.00002421, s 4.38% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny FRACTIQ na USD konverzný kurz je $ 0.00002421 za FRACTIQ.

Fractiq sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- FRACTIQ. Počas posledných 24 hodín sa FRACTIQobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00002117 (low) do $ 0.00002993 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa FRACTIQ zmenilo o +4.35% za poslednú hodinu a o -26.10% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 84.92K.

Fractiq (FRACTIQ) informácie o trhu

--
----

$ 84.92K
$ 84.92K$ 84.92K

$ 508.41K
$ 508.41K$ 508.41K

--
----

21,000,000,000
21,000,000,000 21,000,000,000

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Fractiq je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 84.92K. Počet coinov v obehu FRACTIQ je --, pričom celková zásoba je 21000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 508.41K.

História cien Fractiq v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00002117
$ 0.00002117$ 0.00002117
24 hod Low
$ 0.00002993
$ 0.00002993$ 0.00002993
24 hod High

$ 0.00002117
$ 0.00002117$ 0.00002117

$ 0.00002993
$ 0.00002993$ 0.00002993

--
----

--
----

+4.35%

-4.38%

-26.10%

-26.10%

Fractiq (FRACTIQ) história cien USD

Sledujte zmeny cien Fractiq za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.000001109-4.38%
30 dní$ -0.00048579-95.26%
60 dní$ -0.00997579-99.76%
90 dní$ -0.00997579-99.76%
Fractiq dnešná zmena ceny

Dnes FRACTIQ zaznamenal zmenu o $ -0.000001109 (-4.38%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Fractiq zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00048579 (-95.26%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Fractiq zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal FRACTIQ zmenu o $ -0.00997579 (-99.76%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Fractiq zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00997579 (-99.76%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Fractiq (FRACTIQ)?

Pozrite si Fractiqstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Fractiq

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Fractiq, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Fractiq?

Several key factors influence Fractiq (FRACTIQ) prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact FRACTIQ pricing.

Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and holder distribution affect price dynamics.

Utility & Adoption: Real-world use cases, platform integration, and user adoption drive fundamental value.

Tokenomics: Staking rewards, burning mechanisms, and emission schedules influence long-term price trends.

Competition: Performance relative to similar DeFi and fractional ownership projects affects market positioning.

Regulatory News: Cryptocurrency regulations and compliance developments impact investor confidence.

Technical Analysis: Chart patterns, support/resistance levels, and trading indicators guide price movements.

Partnerships: Strategic alliances and ecosystem integrations can boost token value and market perception.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Fractiq?

People want to know Fractiq (FRACTIQ) price today for several key reasons:

Trading decisions - Active traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and overall portfolio performance.

Market timing - Price movements help identify potential entry or exit points for investments.

Volatility assessment - Cryptocurrency prices change rapidly, making real-time data crucial for risk management.

Investment research - Current pricing helps evaluate the token's market performance and trends.

Profit/loss calculation - Knowing today's price allows investors to calculate unrealized gains or losses.

Market sentiment - Price movements often reflect broader market conditions and investor confidence in the project.

Cenové predikcie pre Fractiq

Cenová predikcia Fractiq (FRACTIQ) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena FRACTIQ v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Fractiq (FRACTIQ) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Fractiq mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Fractiq v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku FRACTIQ cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Fractiq Cenové predikcie.

O Fractiq

FRACTIQ is a digital asset that operates within the realm of decentralized finance (DeFi). It is designed to facilitate a variety of financial transactions and services, including lending, borrowing, and yield farming, in a secure and transparent manner. FRACTIQ employs a unique consensus mechanism and chain design to ensure the integrity and reliability of all transactions. It is typically used within the broader crypto ecosystem to earn interest on idle assets, to secure loans without the need for traditional credit checks, and to participate in decentralized governance. As a DeFi asset, FRACTIQ is part of a larger movement towards democratizing access to financial services and creating a more inclusive financial system.

Ako nakupovať a investovať Fractiq

Ste pripravení začať s Fractiq? Nákup FRACTIQ na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Fractiq. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Fractiq (FRACTIQ) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Fractiq sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Fractiq (FRACTIQ)

Čo môžete urobiť s Fractiq

Vlastníctvo Fractiq vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Fractiq (FRACTIQ) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Fractiq (FRACTIQ)

AI-Powered Low-/No-Code Blockchain Generation Platform. Block-by-block, build the future. Generate dApps, NFTs & DeFi modules in minutes.

Fractiq Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Fractiq zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Fractiq webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Fractiq

Akú hodnotu bude mať 1 Fractiq v roku 2030?
Ak by hodnota Fractiq rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Fractiq podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:39:05 (UTC+8)

Fractiq (FRACTIQ) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Fractiq

FRACTIQ USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície FRACTIQ s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s FRACTIQ USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Fractiq (FRACTIQ) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Fractiq a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
FRACTIQ/USDT
$0.00002421
$0.00002421$0.00002421
-4.38%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.24
$22.24$22.24

+122.40%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007098
$0.00007098$0.00007098

+1,319.60%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009501
$0.009501$0.009501

+137.52%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010907
$0.000010907$0.000010907

+81.78%

Flux

Flux

FLUX

$0.19178
$0.19178$0.19178

+75.41%

Solidus Ai Tech

Solidus Ai Tech

AITECH

$0.02476
$0.02476$0.02476

+53.12%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

FRACTIQ-na-USD kalkulačka

Suma

FRACTIQ
FRACTIQ
USD
USD

1 FRACTIQ = 0.00002421 USD