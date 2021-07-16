FOX Token (FOX) tokenomika

FOX Token (FOX) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o FOX Token (FOX) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

FOX Token (FOX) informácie

Help shape the future of finance. FOX Tokens give you the unique opportunity to help shape the organization and allow you to submit and vote on proposals.

Oficiálna webová stránka:
https://shapeshift.com/
Biela kniha:
https://docs.shapeshift.com/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xc770eefad204b5180df6a14ee197d99d808ee52d

FOX Token (FOX) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre FOX Token (FOX) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 18.67M
Celková ponuka:
$ 999.09M
Počet coinov v obehu:
$ 772.29M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 24.16M
Historické maximum:
$ 1.2852
Historické minimum:
$ 0.018176800459428835
Aktuálna cena:
$ 0.02418
FOX Token (FOX) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky FOX Token (FOX) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet FOX tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu FOX tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili FOX tokenomiku, preskúmajte cenu FOX tokenu naživo!

Ako kúpiť FOX

Máte záujem pridať FOX Token (FOX) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu FOX vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

FOX Token (FOX) história cien

Analýza histórie cien FOX pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

FOX cenová predikcia

Chcete vedieť, kam FOX asi smeruje? Naša FOX stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.