BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena FortuneHunters je 0.000002652USD. Trhová kapitalizácia FORTUNE je --USD. Sledujte aktualizácie cien FORTUNE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena FortuneHunters je 0.000002652USD. Trhová kapitalizácia FORTUNE je --USD. Sledujte aktualizácie cien FORTUNE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o FORTUNE

FORTUNE informácie o cene

Čo je FORTUNE

FORTUNE biela kniha

FORTUNE oficiálna webová stránka

FORTUNE tokenomika

FORTUNE predpoveď cien

FORTUNE história

FORTUNE Sprievodca nákupom

FORTUNE-na-fiat prevodník mien

FORTUNE spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

FortuneHunters Logo

FortuneHunters kurz (FORTUNE)

1 FORTUNE na USD aktuálnu cenu:

$0.000002652
$0.000002652$0.000002652
-5.68%1D
USD
FortuneHunters (FORTUNE) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:38:58 (UTC+8)

Dnešná cena FortuneHunters

Aktuálna dnešná cena FortuneHunters (FORTUNE) je $ 0.000002652, s 5.68% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny FORTUNE na USD konverzný kurz je $ 0.000002652 za FORTUNE.

FortuneHunters sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- FORTUNE. Počas posledných 24 hodín sa FORTUNEobchodovalo v rozmedzí od $ 0.000002502 (low) do $ 0.000003422 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa FORTUNE zmenilo o -13.34% za poslednú hodinu a o -54.76% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 14.09K.

FortuneHunters (FORTUNE) informácie o trhu

--
----

$ 14.09K
$ 14.09K$ 14.09K

$ 26.52K
$ 26.52K$ 26.52K

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia FortuneHunters je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 14.09K. Počet coinov v obehu FORTUNE je --, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 26.52K.

História cien FortuneHunters v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.000002502
$ 0.000002502$ 0.000002502
24 hod Low
$ 0.000003422
$ 0.000003422$ 0.000003422
24 hod High

$ 0.000002502
$ 0.000002502$ 0.000002502

$ 0.000003422
$ 0.000003422$ 0.000003422

--
----

--
----

-13.34%

-5.68%

-54.76%

-54.76%

FortuneHunters (FORTUNE) história cien USD

Sledujte zmeny cien FortuneHunters za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.0000001597-5.68%
30 dní$ -0.010477348-99.98%
60 dní$ -0.012497348-99.98%
90 dní$ -0.012497348-99.98%
FortuneHunters dnešná zmena ceny

Dnes FORTUNE zaznamenal zmenu o $ -0.0000001597 (-5.68%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

FortuneHunters zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.010477348 (-99.98%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

FortuneHunters zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal FORTUNE zmenu o $ -0.012497348 (-99.98%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

FortuneHunters zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.012497348 (-99.98%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby FortuneHunters (FORTUNE)?

Pozrite si FortuneHuntersstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre FortuneHunters

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby FortuneHunters, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny FortuneHunters?

FortuneHunters (FORTUNE) price is influenced by several key factors:

Market sentiment and investor confidence drive demand fluctuations. Trading volume and liquidity affect price stability. Project development updates, partnerships, and roadmap progress impact valuation. Overall cryptocurrency market trends create correlation effects. Regulatory news and compliance changes influence investor behavior. Community engagement and social media activity affect adoption rates. Token utility and use cases within the ecosystem determine fundamental value.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu FortuneHunters?

People want to know FortuneHunters (FORTUNE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment performance, and staying updated on market volatility for risk management purposes.

Cenové predikcie pre FortuneHunters

Cenová predikcia FortuneHunters (FORTUNE) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena FORTUNE v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia FortuneHunters (FORTUNE) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena FortuneHunters mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne FortuneHunters v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku FORTUNE cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na FortuneHunters Cenové predikcie.

O FortuneHunters

FORTUNE is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized network of computers. This crypto asset utilizes a proof-of-stake consensus model and is designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions across the globe. FORTUNE's primary role is to serve as a medium of exchange, allowing users to make payments and transfer value in a secure and efficient manner. It is also used within its ecosystem to incentivize network participation and maintain the security and integrity of the system. The supply and issuance model of FORTUNE is pre-determined and transparent, with new coins being introduced into the system at a fixed rate. This crypto asset is part of a broader movement towards decentralization and digital currencies, offering a potential alternative to traditional financial systems.

Ako nakupovať a investovať FortuneHunters

Ste pripravení začať s FortuneHunters? Nákup FORTUNE na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom FortuneHunters. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu FortuneHunters (FORTUNE) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a FortuneHunters sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť FortuneHunters (FORTUNE)

Čo môžete urobiť s FortuneHunters

Vlastníctvo FortuneHunters vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup FortuneHunters (FORTUNE) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je FortuneHunters (FORTUNE)

Welcome to the veiled sanctuary of FortuneHunters. Here you'll find everything you need to understand the revolutionary fusion of 3000-year-old Eastern divination arts with cutting-edge artificial intelligence. Our AI masters decode "Four Pillars", "Five Elements", and "Ten Gods" to deliver personalized Oriental fortune-telling that bridges ancient wisdom and modern technology.

FortuneHunters Zdroj

Pre hlbšie pochopenie FortuneHunters zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna FortuneHunters webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o FortuneHunters

Akú hodnotu bude mať 1 FortuneHunters v roku 2030?
Ak by hodnota FortuneHunters rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do FortuneHunters podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:38:58 (UTC+8)

FortuneHunters (FORTUNE) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o FortuneHunters

FORTUNE USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície FORTUNE s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s FORTUNE USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s FortuneHunters (FORTUNE) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem FortuneHunters a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
FORTUNE/USDT
$0.000002652
$0.000002652$0.000002652
-5.68%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.24
$22.24$22.24

+122.40%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007098
$0.00007098$0.00007098

+1,319.60%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009501
$0.009501$0.009501

+137.52%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010907
$0.000010907$0.000010907

+81.78%

Flux

Flux

FLUX

$0.19178
$0.19178$0.19178

+75.41%

Solidus Ai Tech

Solidus Ai Tech

AITECH

$0.02476
$0.02476$0.02476

+53.12%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

FORTUNE-na-USD kalkulačka

Suma

FORTUNE
FORTUNE
USD
USD

1 FORTUNE = 0.000002652 USD