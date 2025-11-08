Aktuálna dnešná cena FortuneHunters je 0.000002652USD. Trhová kapitalizácia FORTUNE je --USD. Sledujte aktualizácie cien FORTUNE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena FortuneHunters je 0.000002652USD. Trhová kapitalizácia FORTUNE je --USD. Sledujte aktualizácie cien FORTUNE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena FortuneHunters (FORTUNE) je $ 0.000002652, s 5.68% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny FORTUNE na USD konverzný kurz je $ 0.000002652 za FORTUNE.
FortuneHunters sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- FORTUNE. Počas posledných 24 hodín sa FORTUNEobchodovalo v rozmedzí od $ 0.000002502 (low) do $ 0.000003422 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa FORTUNE zmenilo o -13.34% za poslednú hodinu a o -54.76% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 14.09K.
FortuneHunters (FORTUNE) informácie o trhu
$ 14.09K
$ 26.52K
--
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
SOL
Aktuálna trhová kapitalizácia FortuneHunters je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 14.09K. Počet coinov v obehu FORTUNE je --, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 26.52K.
História cien FortuneHunters v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.000002502
24 hod Low
$ 0.000003422
24 hod High
$ 0.000002502
$ 0.000003422
--
--
-13.34%
-5.68%
-54.76%
-54.76%
FortuneHunters (FORTUNE) história cien USD
Sledujte zmeny cien FortuneHunters za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.0000001597
-5.68%
30 dní
$ -0.010477348
-99.98%
60 dní
$ -0.012497348
-99.98%
90 dní
$ -0.012497348
-99.98%
FortuneHunters dnešná zmena ceny
Dnes FORTUNE zaznamenal zmenu o $ -0.0000001597 (-5.68%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
FortuneHunters zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.010477348 (-99.98%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
FortuneHunters zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal FORTUNE zmenu o $ -0.012497348 (-99.98%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
FortuneHunters zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.012497348 (-99.98%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby FortuneHunters (FORTUNE)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby FortuneHunters, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny FortuneHunters?
FortuneHunters (FORTUNE) price is influenced by several key factors:
Market sentiment and investor confidence drive demand fluctuations. Trading volume and liquidity affect price stability. Project development updates, partnerships, and roadmap progress impact valuation. Overall cryptocurrency market trends create correlation effects. Regulatory news and compliance changes influence investor behavior. Community engagement and social media activity affect adoption rates. Token utility and use cases within the ecosystem determine fundamental value.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu FortuneHunters?
People want to know FortuneHunters (FORTUNE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment performance, and staying updated on market volatility for risk management purposes.
Cenové predikcie pre FortuneHunters
Cenová predikcia FortuneHunters (FORTUNE) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena FORTUNE v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia FortuneHunters (FORTUNE) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena FortuneHunters mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne FortuneHunters v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku FORTUNE cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na FortuneHunters Cenové predikcie.
O FortuneHunters
FORTUNE is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized network of computers. This crypto asset utilizes a proof-of-stake consensus model and is designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions across the globe. FORTUNE's primary role is to serve as a medium of exchange, allowing users to make payments and transfer value in a secure and efficient manner. It is also used within its ecosystem to incentivize network participation and maintain the security and integrity of the system. The supply and issuance model of FORTUNE is pre-determined and transparent, with new coins being introduced into the system at a fixed rate. This crypto asset is part of a broader movement towards decentralization and digital currencies, offering a potential alternative to traditional financial systems.
Ako nakupovať a investovať FortuneHunters
Ste pripravení začať s FortuneHunters? Nákup FORTUNE na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom FortuneHunters. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu FortuneHunters (FORTUNE) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a FortuneHunters sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s FortuneHunters
Vlastníctvo FortuneHunters vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup FortuneHunters (FORTUNE) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je FortuneHunters (FORTUNE)
Welcome to the veiled sanctuary of FortuneHunters. Here you'll find everything you need to understand the revolutionary fusion of 3000-year-old Eastern divination arts with cutting-edge artificial intelligence. Our AI masters decode "Four Pillars", "Five Elements", and "Ten Gods" to deliver personalized Oriental fortune-telling that bridges ancient wisdom and modern technology.
Welcome to the veiled sanctuary of FortuneHunters. Here you'll find everything you need to understand the revolutionary fusion of 3000-year-old Eastern divination arts with cutting-edge artificial intelligence. Our AI masters decode "Four Pillars", "Five Elements", and "Ten Gods" to deliver personalized Oriental fortune-telling that bridges ancient wisdom and modern technology.
FortuneHunters Zdroj
Pre hlbšie pochopenie FortuneHunters zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o FortuneHunters
Akú hodnotu bude mať 1 FortuneHunters v roku 2030?
Ak by hodnota FortuneHunters rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do FortuneHunters podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíFortuneHunters?
Dnešná cena FortuneHunters je $ 0.000002652. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je FortuneHunters stále dobrou investíciou?
FortuneHunters zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do FORTUNE, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s FortuneHunters?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo FortuneHunters v hodnote $ 14.09K.
Aká je aktuálna cena FortuneHunters?
Živá cena FORTUNE sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu FortuneHunters vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena FORTUNE, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu FortuneHunters?
Cenu FORTUNE ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,079.15
+2.26%
ETH
3,441.01
+4.35%
SOL
163.87
+5.44%
COAI
1.213
+11.00%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre FORTUNE na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár FORTUNE/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena FortuneHunters pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena FortuneHunters v tomto roku?
Cena FortuneHunters by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu FortuneHunters (FORTUNE).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:38:58 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.