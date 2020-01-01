FORM (FORM) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o FORM (FORM) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
FORM (FORM) informácie

Decentralized All-in-One Platform | GameFi, IGO, Memes, AI | Innovating DeFi, Expanding Boundaries & Building a Fair, Free Web3 Future 🚀 | Formerly BinaryX

Oficiálna webová stránka:
https://official.four.meme/
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/address/0x5b73A93b4E5e4f1FD27D8b3F8C97D69908b5E284

FORM (FORM) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre FORM (FORM) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 406.08M
$ 406.08M
Celková ponuka:
$ 572.30M
$ 572.30M
Počet coinov v obehu:
$ 381.87M
$ 381.87M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 616.77M
$ 616.77M
Historické maximum:
$ 4.3
$ 4.3
Historické minimum:
$ 0.14300383150589102
$ 0.14300383150589102
Aktuálna cena:
$ 1.0634
$ 1.0634

FORM (FORM) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky FORM (FORM) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet FORM tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu FORM tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili FORM tokenomiku, preskúmajte cenu FORM tokenu naživo!

Ako kúpiť FORM

Máte záujem pridať FORM (FORM) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu FORM vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

FORM (FORM) história cien

Analýza histórie cien FORM pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

FORM cenová predikcia

Chcete vedieť, kam FORM asi smeruje? Naša FORM stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.